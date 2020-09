Google začal zobrazovat užitečná data o koronaviru přímo v Mapách

Způsobů, jak zjistit aktuální počty nakažených onemocněním COVID-19, existuje v současné době spousta – od podrobných tabulek až po interaktivní mapy. Pro aktuální data vlastně nemusíte ani chodit daleko, stačí zadat klíčová slova do vyhledávače Google, a ten vám okamžitě zobrazí grafy s vývojem počtu nakažených, mapu a další aktuální informace. Nyní ovšem americký gigant přišel s dalším způsobem, jak mohou uživatelé zjistit aktuální počty nakažených a vývoj onemocnění v zemi. Tentokrát se jedná o funkci zaměřenou především na cestovatele, neboť byla integrována do aplikací Mapy Google.

V populární mapové službě se objevila nová vrstva o koronaviru. Pro její aktivaci stačí kliknout na ikonu pro změnu vrstvy v pravé horní části obrazovky a vybrat možnost „COVID-19 info“. Mapa se následně zbarví do odstínů šedé až tmavě červené, které značí průměrný denní počet nově infikovaných za posledních 7 dnů. Navíc se jedná o data v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, proto poskytují mnohem relevantnější informace než některé mapy, které ukazují absolutní počty nakažených. Mapy Google navíc pomocí šipky ukazují také aktuální trend vývoje, tedy zda počet nově nakažených v poslední době klesal, stoupal nebo zůstává přibližně konstantní.

Data jsou zobrazována pro všech 220 zemí a teritorií, kde jsou dostupné Mapy Google. Podle dostupnosti dat jsou zobrazována data pro celé státy nebo jejich regiony. To je další důvod, proč je tato nová funkce nesmírně užitečná pro cestovatele. Nejen, že ukazuje aktuální vývoj dat a v přepočtu na 100 tisíc obyvatel pro snadnější srovnání, ale také umožňuje plánovat cestu do konkrétních regionů. Pokud se totiž chystáte třeba na Azurové pobřeží, nebudou pro vás relevantní data pro celou Francii. Vrstva s informacemi o koronaviru by měla být v Mapách dostupná po celém světě během tohoto týdne, a to v rámci mobilních aplikací pro Android a iOS. O verzi pro webové prohlížeče se Google nezmiňuje.

Google využívá data z různých veřejně dostupných zdrojů včetně Univerzity Johnse Hopkinse, The New York Times a Wikipedie. Tyto zdroje přitom získávají data obvykle od místních autorit (např. ministerstvo zdravotnictví) nebo Světové zdravotnické organizace. Google Mapy obsahují i další užitečné informace pro cestování v době koronaviru, jako je průměrné a aktuální vytížení míst umožňující se vyhnout např. přeplněným obchodům, vytížení spojů veřejné dopravy a také upozornění na omezení provozu nebo nutnost nosit roušku v dopravních prostředcích.

