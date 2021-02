Google zaměstnance svého herního studia nejdříve pochválil a pak je propustil

Nedávno jsme se dozvěděli, že Google ruší herní studio , které mělo za úkol vyvíjet hry pro službu Stadia, což opět rozvířilo debaty, nakolik můžeme takovýmto technologickým gigantům důvěřovat ohledně životnosti jejich služeb. Nyní je to herní studio a příště to může být celá Stadia a v takové atmosféře by si asi málokdo chtěl tvořit knihovnu her, která se nedá použít nikde jinde. Google ostatně nemá problém rušit účty jednotlivcům , pokud ti poruší některé z pravidel a přitom ani nemusí tušit, co, kde, kdy a jak vůbec porušili.

Nejnovější informace od serveru Kotaku přitom k důvěře v rozumné a férové jednání Googlu zrovna nepřispějí. Máme tu totiž uniklý e-mail od viceprezidenta Stadie Phila Harrisona, který 27. ledna všem svým podřízeným děkoval za onen úžasný pokrok, který učinili, aby o pět dní později oznámil rozpuštění herního studia. Zaměstnanci studia se jej přirozeně zeptali na to, kde se vzalo tak náhlé rozhodnutí a zda se za onu krátkou dobu něco změnilo a Harrison přiznal, že se nezměnilo nic, čili na konci ledna očividně chválil i ty zaměstnance, které se už chystal propustit.

Oficiální stanovisko Googlu zmíněné Harrisonem je takové, že vývoj her byl zrušen především kvůli tomu, že Microsoft koupil Bethesdu (mimo jiné) a že samotný vývoj je finančně stále náročnější. Okrajově pak měl zmínit i to, že v době pandemie jsou práce na vývoji her značně složité.

Pozastavit se můžeme zvláště nad oním důvodem o rostoucí ceně vývoje her. O tom totiž ví každý, kdo se o herní průmysl jen trochu zajímá, ostatně debaty o tom, zda obvyklá cena AAA titulů by se měla či neměla kvůli neustále rostoucím nákladům zvyšovat, jsou stejně častý námět jako debaty o počasí v Irsku. A pak tu máme onen Microsoft a Bethesdu, na niž asi měl Google zřejmě také zálusk, ale těžko si představit, že by jeho plány na vývoj her do velké míry závisely na případné akvizici jednoho herního vydavatele.

Vypadá to tak, že nikdo odpovědný v Googlu si asi předem neuvědomil, co vývoj her obnáší, a proto nelze snahy této firmy o vývoj herní služby, do níž bychom měli my jako zákazníci investovat své peníze, brát příliš vážně. Když může Google své vlastní zaměstnance udržovat v blažené nevědomosti do posledního momentu, než je propustí, jaký přístup asi může mít ke svým zákazníkům?

