Gotion spustil pilotní 0,2GWh linku na výrobu solid-state akumulátorů

Moderní lithiové akumulátory stále zlepšují své vlastnosti. Zvyšuje se hustota, bezpečnost i životnost. Lidé si hodně slibují od solid-state akumulátorů, které mají mít pevný elektrolyt (ať už je tím cokoli), což by se obecně mělo projevit ve vyšší bezpečnosti i v případě takových směsí, které nepatří mezi ty nejbezpečnější (např. NMC). Zatímco většina automobilek ohlásila, že je uvede spíše ke konci 20. let, čínská společnost Gotion je začíná vyrábět v těchto týdnech. Nejde však o velkosériovou, nýbrž jen pilotní výrobu. Linky mají výrobní kapacitu jen 0,2 GWh ročně, což je pro 2000 elektromobilů se 100kWh akumulátorem.

Jde o solid-state akumulátory Gemstone, které se zde vyrábí s 90% výtěžností. Oproti loňským modelům, které měly energetickou hustotu 350 Wh/kg a 800 Wh/l, má nyní použitý sulfidový elektrolyt o 60 % lepší vedení iontů. Kapacita článků je o 150 % větší, což bychom si neměli vykládat tak, že se o tolik zvýšila energetická hustota, ale pravděpodobně bude drtivá většina tohoto nárůstu způsobena jen nárůstem rozměry (tedy jiným formátem). To nevylučuje navýšení hustoty, ale rozhodně nemůžeme očekávat, že se zázračně dostala na 2,5násobek. Články byly úspěšně validovány v mnoha testech, např. zvládly propíchnutí hřebíkem, rozdrcení i test termální stability. Nyní už prochází také testy v elektrických vozech.

Gotion dále poodhalila také quasi-solid-state akumulátory s energetickou hustotou 300 Wh/kg, což by dle výrobce mělo umožnit vytvořit elektromobily s dojezdem přes 1000 km (což v případě přehnaně optimistické čínské normy CLTC není zas až takový problém). Ani tyto baterie nemají problém s propíchnutím hřebíkem a už se pro ně buduje 12GWh linka.



Další novinkou jsou 116kWh akumulátory pro těžké nákladní vozy. Dosahují energetické hustoty 175 Wh/kg, podporují MW nabíjení a jsou schopné provozu v teplotách od -40 °C do +65 °C. Během prvních 3000 cyklů se jim nemění dojezd (zde je možné, že to bude dáno spíše bufferem než samotným chemickým složením článku), což by mělo znamenat stejný dojezd pro prvních 1,2 milionu km. Životnost by měla být na 12 let a 10 tisíc cyklů.



Výčet novinek pokračuje úložištěm Grid Q 20MWh BESS s životností na 25 let. Chlazení využívá vzduchu i kapaliny.

Nakonec je tu ještě Li-Ion LMFP s rychlým nabíjením za 10 minut. Tyto akumulátory dosahují hustoty 240 Wh/kg a při teplotě -20 °C si stále zachovávají 93 % původní kapacity. Také tyto baterie prošly testy termální stability a měly by u elektromobilů posloužit k dojezdům okolo 850 km na jedno nabití.