Gotion uvádí baterie Astroinno a LMFP články: 240 Wh/kg bez niklu a kobaltu

Lithiových akumulátorů existuje nepřeberné množství, ale v zásadě se dnes v elektromobilitě dají pozorovat dvou proudy, mezi něž míří LMFP, o kterém si budeme dnes povídat. Ten má kombinovat výhody obou a eliminovat jejich nevýhody. První proud míří na typy NCA, NCM a podobné, které využívají kontroverzní materiály jako kobalt nebo nikl. Jejich výhodou je vysoká energetická hustota (dnes v širokém rozsahu cca 240-300 Wh/kg na úrovni článků), bohužel jsou kvůli výše zmíněným materiálům drahé, patří k těm méně bezpečným (riziko požáru se řeší na úrovni jejich obalu a chlazení), životnost je pro naprostou většinu případů sice dostačující, ale ne vždy, zejména podcení-li se velikost akumulátoru, také se nedoporučuje je nabíjet na 100 %.



Druhým proudem jsou LFP baterie, které jsou na bázi železa. Jsou tedy o něco ekologičtější, mají násobně vyšší životnost, která počtem cyklů přežije většinu aut mnohonásobně (nezodpovězenou otázkou je nadále stárnutí věkem), nevadí jim nabíjení na 100 %, na druhou stranu nemají moc rády zimu (ještě méně než první skupina) a mají velmi nízkou energetickou hustotu (zpravidla okolo 160-170 Wh/kg). Výsledkem je, že tyto baterie se používají především v základních modelech elektromobilů (např. Standard Range u Tesly, většina čínských vozů), zatímco modely s větší baterií mají NMC/NCA. Kvůli nízké hustotě tak jsou i navzdory tomu, že uloží mnohem méně energie, vozy s nimi podobně těžké jako ty, které mají mnohem větší akumulátor (počtem kWh). V základních verzích se ale používají i díky jejich nízké ceně. I proto je do příštího roku chce v základních verzích nasadit např. Ford nebo Volkswagen (Ford si pro LFP staví továrnu v Michiganu za 3,5 mld. USD, Volkswagen bude mít od příštího roku LFP od společnosti Gotion, o níž dnes bude řeč. Mimochodem, investoval do ní 1,2 mld. USD).



Když už víme, jaké problémy tyto akumulátory mají, pojďme se podívat na nové akumulátory společnosti Gotion. Ta představila nové LMFP články L600 a bateriový pack Astroinno. Prezentované hodnoty jsou velmi dobré, protože CATL má u LMFP cca 195-205 Wh/kg, CALB je zhruba na 200 Wh/kg, ale Gotionu se povedlo dosáhnout hustoty dokonce 240 Wh/kg. To je na železe založený akumulátor vynikající hodnota, která o polovinu překonává dnešní LFP. Je to rovněž číslo, které se už vyrovná hustotou slabším článkům NCM/NCA, což by mohlo znamenat, že by takové články mohly nahradit nejen LFP ve verzích se standardním dojezdem, ale už i NCM/NCA u těch s prodlouženým. Ostatně Gotion technologii představil na 140kWh variantě. Při nižší ceně by to mělo znamenat snížení ceny elektromobilů i ve variantách s delším dojezdem a snad i další zvýšení jejich bezpečnosti.

O akumulátorech Gotion L600 známe i další podrobnosti. Vedle hmotnostní hustoty 240 Wh/kg je to i objemová 525 Wh/l. Ta už patří k těm nižším, tady se NCM/NCA obvykle pohybují nad 700 Wh/l. Pokud jde o celý akumulátor Astroinno s těmito články, tak ten se hustotou dostává na 190 Wh/kg (100kWh akumulátor by tak vážil 526 kg, výše zmíněný 140kWh akumulátor pro cca 1000km dojezd má 737 kg, což je navzdory všem těm pokrokům stále šílená hmotnost, nicméně v klasickém LFP by měl něco přes tunu). Výrobce říká, že byla využita sendvičová konstrukce, oboustranné kapalinové chlazení a minimalistický design pro 45% úsporu strukturálních komponent a 32% redukci jejich hmotnosti.



Pokud jde o životnost, při pokojových teplotách je 4000 cyklů, což by u vozu se skutečným dojezdem 400 km znamenalo asi 1,45 mil. km. Při vysokých teplotách ale klesá na 1800 cyklů, nicméně i to by znamenalo u stejného 400km dojezdu životnost na cca 650 tisíc km. Gotion by měl spustit výrobu těchto článků v roce 2024, nicméně víme jak to chodí, a asi bych přidal trochu pesimismu a možná nějaký ten půlrok přihodil (konec roku 2024, možná první polovina 2025?). Dále ještě víme, že mají podporovat rychlé nabíjení do 80 % za 18 minut (nevíme ale od kolika procent) a i v teplotách -20 °C si zachovají 88 % kapacity. Zmírňují tedy i problém s mrazem, na které jsou LFP články dost citlivé.