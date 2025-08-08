Aktuality  |  Články  |  Recenze
GPT-5 je zde, nový LLM od OpenAI na PhD úrovni lépe programuje a méně halucinuje

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
OpenAI přichází s nejnovější verzí svého LLM, GPT-5. Ten je k dispozici i pro neplatící uživatele. Má méně halucinovat, lépe programovat a lépe vybírat adekvátní režim práce. 
OpenAI uvolnilo nejen open-weight modely GPT-OSS, ale také novou generaci GPT-5. Dlouho očekávaný model slibuje hodně zajímavých novinek. Podle OpenAI má být opět o něco lepší v programování, matematice, psaní, ale také např. otázkách ohledně zdraví. Např. v programování zvládne vytvořit celou hru napsáním jediného detailnějšího příkazu, což OpenAI demonstrovalo na jednoduché skákací hře. Např v testu SWE-bench šel výkon z 30,8 % u GPT-4o na 52,8 % u GPT-5 bez hlubokého uvažování a na 74,9 % s ním (GPT-5 Thinking). U Aider Polyglot to bylo z 25,8 % na 26,7 %, resp. 88,0 %.
 
GPT-5 je unifikovaným systémem, který dává více modelů dohromady včetně modelu pro hluboké přemýšlení a uvažování. Součástí je totiž “real-time router”, aneb systém, který na základě indicií rozpoznává, který model má použít (GPT obecně existuje ve více variantách, kdy každá je lepší v něčem jiném). Pokud uživatel narazí na limit daného modelu, přepne se na rychlejší, ale trochu méně schopnou mini verzi. 
 
OpenAI se povedlo zmírnit přehnaný optimismus modelu a jeho snahu vtírat se uživateli do přízně. Pokud jde o zdraví, nový model má lepší výsledky v HealthBench, kde proaktivně upozorňuje na možné problémy, stále je ale upozorňováno na to, že ChatGPT není náhradou lékaře, spíše pomocníkem k tomu, nač se ho ptát, když ho člověk se svým problémem navštíví. Velmi užitečným vylepšením je i snížení halucinací. Oproti GPT-4o je zde o 45 % menší pravděpodobnost, že vyplodí faktickou chybu, oproti o3 je to dokonce o 80 %. Novinka by rovněž neměla být tolik omezená v odpovědích na citlivá témata, případně by měla lépe zdůvodnit, proč na ně nechce odpovědět. 
 
GPT-5 nahrazuje předchozí modely, tedy ty klasické i uvažovací, např. GPT-4o, o3, o4-mini, GPT-4.1 a GPT-4.5. Uživatelé, kteří platí, mohou mít i onu rozsáhlejší uvažovací verzi GPT-5 Thinking. GPT-5 je dostupný pro uživatele plánů Plus, Pro, Team a dokonce i neplatících Free. Plány Enterprise a Edu se dočkají do týdne. Lišit se budou limity využití GPT-5, nejméně bude u Free, o něco více dostane Plus a předplatitelé Pro ho mají neomezený, stejně jako GPT-5 Pro. Obecně nás ale jistě potěší, že se limity o něco zvyšovaly. 
 

