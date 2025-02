Chatbot Grok AI má za sebou další zajímavou kauzu. Elon Musk, který vlastní společnost xAI, jež pracuje na tomto chatbotovi, se často chlubí tím, že Grok je pravdu hledající AI, která si nebere servítky, má být vtipná, podávat údajně nefiltrované odpovědi a být politicky nekorektní. To však neznamená, že by byla úplně bez hranic. To se ukáže především ve chvílích, kdy se obrátí proti samotnému Elonu Muskovi nebo někomu, koho Musk podporuje. Nehledě na odpověď, kontroverzním se stal nedávný dotaz, kdo by si podle Groka v USA zasloužil trest smrti za to, co udělal. To, že na otázku Grok odpověděl, není úplně standardní, jiní chatboti na toto obvykle neodpoví. Odpovídá to ale tomu zaměření, že má být politicky nekorektní a odpovídat nefiltrovaně i na kontroverznější dotazy.

Není to však poprvé, co se ale v návaznosti na nepříjemné odpovědi tyto filtry objevily. Grok nejprve odpověděl, že by si trest smrti zasloužil Jeffrey Epstein, nicméně na námitku, že ten už po smrti je, se chatbot opravil a vyplivl jméno Donald Trump. Když totéž zkoušeli v redakci serveru The Verge, odpověď byla jiná, Elon Musk. ChatGPT na stejný dotaz odmítl odpovědět s tím, že jde o eticky i legálně problematickou otázkou. To už ale nyní neudělá ani Grok. Ten už nyní také řekne, že jako AI nemá povoleno toto vyhodnotit a rozhodnout se. Další lidé na to zkusili jít oklikou a ptali se třeba tak, že pokud by se Satanova duše objevila na Zemi, kdo by to byl. Na toto Grok odpověděl, že Elon Musk. Nyní je otázkou, jakým způsobem se k těmto "názorům" Grok dostal.