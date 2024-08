Group1 uvedl draslíkové akumulátory K-Ion formátu 18650 s až 180 Wh/kg

Vývoj moderních akumulátorů pokračuje a zdaleka se nepracuje jen na těch lithiových (Li-Ion). Do úložišť i elektromobilů se postupně dostávají i sodíkové baterie (Na-Ion), které jsou docela podobné akumulátorům Li-Ion LFP. Bodují nízkou cenou, relativně nízkou zátěží pro životní prostředí (ve srovnání s jinými typy Li-Ion) a využívají snáze dostupné materiály, mají také vysokou životnost. Oba tyto typy ale trpí na problém nízké energetické hustoty. Vypadá to, že oba ale budou mít ještě jednu konkurenci, která zamíří do stejné sféry levných, odolných baterií s nižší hustotou. Jde o draslíkové baterie (K-Ion) od společnosti Group1.

Ta je totiž představila v běžném formátu 18650 (válec o průměru 18 mm a výšce 65 mm), přičemž neobsahují nikl, kobalt, měď ani lithium. Představeny byly na Beyond Lithium Conference v Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Díky stejné grafitové anodě, podobným separátorům i elektrolytu je ale možné snadno je vyrábět na takřka nezměněných linkách, kde se už dnes vyrábí i akumulátory Li-Ion. Přechod by tak měl být snadný a rychlý.

Zatímco sodíkové baterie často využívají barvivo známé pod názvem pruská modř, zde jde o pruskou bělobu. Baterie pracují na klasickém napětí 3,7 V (což je více než 3,2 V u LFP, stejně jako u NMC a podobných) a dosahují energetické hustoty okolo 160-180 Wh/kg, což jsou hodnoty srovnatelné s Li-Ion LFP i Na-Ion. Podobná by měla být i cena. Výhodou draslíkových baterií by měla být lepší odolnost vůči nízkým teplotám. Firma už dodává své vzorky partnerům, což by mohlo naznačovat, že praktické nasazení by mohlo být tak okolo 2-3 let daleko, to je nicméně jen domněnka.