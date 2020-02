Hacker musí Nintendu zaplatit 260 tisíc dolarů

Ryan S. Hernandez z Kalifornie už se tak už dříve přiznal, že v roce 2016 získal podvodným způsobem pomocí phishingu přístup k serverům Nintenda, odkud si stáhl několik souborů s tajnými informacemi, a to zvláště o chystaných hrách a o chystané konzoli Switch.

V roce 2017 tehdy šestnáctiletý Hernandez trestu unikl, když slíbil, že nic podobného už dělat nebude, jenomže mezi červnem 2018 a červnem 2019 začal znovu stejným způsobem získávat neveřejné informace a také vývojářské nástroje, a to opět ze serverů Nintenda. Dle žalobce se pak o tom měl i chlubit prostřednictvím Discordu a Twitteru, takže neušel pozornosti. Prostřednictvím fór Ryan’s Underground Hangout měl také sdílet informace o slabinách v zabezpečení serverů Nintenda.

Nyní už se Hernandez nevyhne trestu, který mu v případě nabourávání se do serverů Nintenda vynesl přesně 259.323 dolarů, jež musí firmě zaplatit jako náhradu způsobených škod. V tomto případě mu přitom jako nejvyšší možný trest hrozilo pět let ve vězení, ovšem pro Hernandeze nešlo o jediný prohřešek.

V jeho počítači byla také nalezena složka s dětskou pornografií, za což mu hrozilo až 20 let. Hernandez se v této věci také přiznal a předběžně již také souhlasil s navrhovaným trestem tří let odnětí svobody, který by měl být stvrzen během letošního dubna. Automaticky také bude zařazen do seznamu sexuálních delikventů.

