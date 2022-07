Hacker nabízí 23TB databázi miliardy čínských obyvatel za Bitcoiny

Elektronickou databázi vlastních obyvatel má snad každý stát. A pokud se k nim dostane někdo nepovolaný, je zaděláno na nemalý průšvih. Právě to se možná stalo v Číně, přičemž ukázková data z uniklé databáze naznačují, že by útok mohl být skutečný. Konkrétně jej má na svědomí hacker ChinaDan, který tvrdí, že má databázi miliardy lidí, kterou získal ze serverů šanghajské policie. Takovou velikostí by se jednalo o největší únik dat v historii. Tato databáze má obsahovat jména, adresy, data narození, čísla občanských průkazů, telefonní čísla a trestní rejstřík. Čínský vědec z Wisconsinu potvrdil, že se data vztahují k jeho domovské provincii v Hunanu, na telefonní čísla se ale redakce The Guardian nedovolala.



Celá databáze má 23 TB a počítám-li správně, vychází to na cca 23 kB na osobu. Podle toho tam asi nebudou fotografie, případně jen ve velmi malých rozlišeních. Databázi chce prodat na hackerských fórech a požaduje 10 Bitcoinů, což je při dnešních cenách lehce přes 200 tisíc USD (necelých 5 milionů Kč). Čínská vláda útok nepotvrdila, nicméně hashtagy spojené s "únikem dat" byly zablokovány na zdejších sociálních sítích.