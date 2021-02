Hacker se pokusil otrávit vodu z floridské úpravny

Hydroxid sodný je silná zásaditá žíravina, která se běžně využívá ve vodárenství pro úpravu vody. Je tak vcelku zřejmé, odkud vítr vane a o co se hacker či hackeři pokusili, přičemž dle zástupců vodárny pro odběratele nebyl a není důvod se znepokojovat.

Nicméně útočník se dokázal dostat do systému, který řídí úpravnu vody pro cca 15.000 lidí, k čemuž využívá různé chemikálie. Hydroxid sodný má konkrétně za úkol regulovat Ph vody a také odstraňovat těžké kovy. Nastavenou hodnotu ve výši 100 částic na milion (ppm) ovšem útočník při své druhé návštěvě (první byla jen "kontrolní") změnil na 11.100 ppm, čili o dva řády a není zrovna jasné, jak moc by taková koncentrace už byla nebezpečná. Pro desinfekci se běžně využívá asi 3 až 4 % koncentrace louhu, přičemž v tomto případě by šlo o 1,1 %, takže rozhodně nejde o nízký podíl.

Zaměstnanec vodárny si ovšem zvýšené hodnoty všiml, respektive mohl sledovat útočníkovo počínání v přímém přenose a dívat se, jak byla přenastavena koncentrace pro hydroxid sodný. Ihned poté ji tak změnil zpět na původní hodnotu 100 ppm, čili ještě před tím, než mohly zareagovat jiné kontrolní mechanismy.



Vyšetřování se pro závažnost případu ujala FBI a Tajná služba (USSS). Zmínit můžeme také případ z roku 2007, kde se louh dostal i do vodovodu v městě Spencer ve státě Massachusetts , kde šlo ovšem o chybu obsluhy. Způsobil popáleniny a obecně kožní problémy lidem, kteří se závadnou vodou osprchovali, ale kupodivu se nepsalo nic o lidech, kteří by měli potíže po jejím požití.

Ceny souvisejících / podobných produktů: