Hacker ukázal, jak může kabel USB-C sledovat uživatele a ohrožovat bezpečnost

Je to už mnoho let, kdy světem zacloumala kauza BadUSB, která varovala nad možným zneužitím USB zařízení k útoku na počítače. Nyní se něco podobného dostává do popředí znovu. Celé to tak trochu odstartoval Apple, který si za svůj kabel Thunderbolt 4 účtuje 129 USD. Otázkou bylo, jak se vlastně liší od běžných USB kabelů za 5 USD. Na serveru LumaField ho tak vzali pod CT skener a zjistili, že kabel od Applu je úplně jinou ligou. Jednak podporuje vyšší rychlosti, jednak je ale i vevnitř mnohem komplexnější. V konektoru našli 10vrstvé PCB, využívá všech drátů (pinů), zajišťuje i stejnou délku všech drátů tak, aby byla zajištěna stabilní vysoká rychlost. Autoři testu ho označili za ohromující kousek přesného inženýrství. Kabel od Amazonu za desetinu ceny měl sice stále PCB, ale mnohem jednodušší, a levnější kabel za necelých 6 USD dokonce neměl ani to. Pouhé čtyři z osmi pinů byly natvrdo zapojeny bez jakýchkoli obvodů. Není tedy kabel jako kabel. Jenže právě PCB a čipy na kabelu Applu vzbudily otázku, co se tady vlastně děje, resp. co se zde může dít.