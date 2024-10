Hackeři napadli 28 tisíc počítačů, přišli si ale jen na 6000 USD v kryptoměnách

V oblasti kryptoměn se stává populárním útok pomocí tzv. "clipperů". Pokud uživatel získá malware, který využívá tohoto způsobu, ten monitoruje schránku operačního systému, a pokud zde uvidí něco, co by mohlo být adresou kryptoměnové peněženky, nahradí to adresou peněženky hackerů. Posílá-li tak uživatel kryproměny na jinou adresu, nemusí si všimnout, že se složitá adresa změnila a není to ta, na kterou měly prostředky správně odejít. Uživatel by pochopitelně adresy měl před odesláním kontrolovat, ale ne všichni to tak dělají.



Nejvíce se malware šířil pomocí falešných kancelářských aplikací, cheatovacích softwarů ke hrám, online botů k obchodování, objevoval se také v odkazech pod videi na YouTube nebo na falešných stránkách GitHubu. Nejčastěji napadal počítače v Rusku, objevil se ve zvýšené míře také v Bělorusku, Uzbekistánu, Kazachstánu, Ukrajině, Kyrgyzstánu a v Turecku. Celkem bylo napadeno 28 tisíc uživatelů, nicméně pomocí nahrazování adres se povedlo získat jen 6000 USD (tedy v průměru cca 0,2 USD, resp. 5 Kč na napadeného uživatele). Malware, který se významněji začal šířit na konci srpna, nicméně obsahoval i část, která na počítačích napadených těžila kryptoměny. Zde ale nevíme, kolik se útočníkům povedlo vytěžit na počítačích napadených obětí.