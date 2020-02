Hackeři přinutili Teslu pomocí lepící pásky porušovat rychlostní předpisy

Moderní auta mají spoustu autonomních funkcí, které dokáží pomoci řidiči. Jednou z nich je i adaptivní tempomat se čtením dopravních značek. Takový systém měly i vozy Tesla před pár lety, když využívaly hardware od společnosti Mobileye EyeQ3. Ten nabízel čtení značek, na základě čehož mohl tempomat upravovat rychlost vozu. Výzkumníci ze společnosti McAfee se na to podívali a přišli na zajímavé skutečnosti. Poškození značky nebo její záměrná úprava dokáže ovlivnit to, co pak přečte systém (polo)autonomního ovládání vozu. Pro test využili Model S z roku 2016 ve verzi před faceliftem.



U některých úprav nebylo překvapivé, že si s nimi systémy nevěděly moc rady, docela překvapivé ale bylo to, když jen černou lepící páskou prodloužili prostřední část číslice "3" na značce omezující maximální rychlost na 35 mil za hodinu (56 km/h). Přestože by zde člověk viděl jen jakousi neforemnou trojku (prodloužená část se nedotýkala ani horního ani spodního obloučku), vůz značku přečetl jako "85" a systém adaptivního tempomatu začal sám postupně zrychlovat. Z bezpečnostních důvodů výzkumníci test přerušili při dosažení rychlosti zhruba 50 mph (80 km/h).

Kontaktovali obě společnosti (Teslu i Mobileye), které vyjádřily zájem nad výsledky. Ani jedna ale nemá v plánu provádět další úpravy systémů. V případě Mobileye je to tím, že novější varianty jejich systémů už toto řeší (problém tak mohou mít ti, kteří mají starší verzi softwaru a hardwaru), v případě Tesly je to tím, že už několik let hardware od společnosti Mobileye nepoužívá a má vlastní systémy. Zda byla chyba opravena v rámci aktualizací u majitelů, kteří měli starší systém (z let 2014 až 2016), není známo. Připomeňme, že systémy autonomního řízení Mobileye využívají např. automobilky BMW, Nissan, Volkswagen, Volvo nebo Audi.

