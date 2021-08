Hackeři zveřejnili zdrojový kód FIFA 21, vyděračský pokus nevyšel

V případě společností CD Projekt a Electronic Arts ovšem samozřejmě nešlo o napadení ransomwarem, ale o průnik do počítačových systémů, z nichž si útočníci stáhli potřebná data. Šlo tu o snahu s využitím zdrojových dat her (nyní tedy FIFA 21) získat peníze, a to buď prostřednictvím výkupného od napadené společnosti, nebo prostě prodejem třetí straně.

Firmy CD Projekt a Electronic Arts se ovšem prostě rozhodly s hackery nevyjednávat a nechat je, ať si s ukradenými daty naloží, jak chtějí. Dříve byl kód Cyberpunku 2077 údajně prodán v aukci, respektive je to v podstatě jisté vzhledem k tomu, že se později neobjevil volně přístupný jako dříve kód ke Gwent, anebo právě nyní k titulu FIFA 21. Zloději tak nyní nepochodili ani s pokusem o vydírání firmy EA, po níž žádali dokonce 28 milionů dolarů. Později neuspěli ani ve snaze kód prodat někomu jinému, a tak splnili svou obvyklou výhružku, že jej zveřejní.

Nešlo přitom pouze o samotný zdrojový kód, jak ukazuje ten fakt, že bylo zcizeno celkem 780 GB dat. Tento objem tak pravděpodobně zahrnuje veškerá data týkající se FIFA 21, čili i grafiku, zvuky, modely, atp. Dle EA v nich ale nefigurovala žádná citlivá data týkající se zákazníků firmy a i proto firma ihned odmítla zaplatit s tím, že neočekává v podstatě žádný dopad na své hry či celkový byznys. Samozřejmě také souběžně s tím probíhá policejní vyšetřování útoku a posilování zabezpečení serverů EA.

