Half-Life: Alyx přijde na trh 23. března, co budeme potřebovat?

Half-Life: Alyx už je dávno k dispozici v předprodeji, a to i jako součást VR headsetů Index od samotné firmy Valve. Ta dříve prozradila, že se chystá svou hru, která by mohla představovat zlom pro hraní ve virtuální realitě, uvést na trh v březnu, což bylo nyní upřesněno na 23. března





Abychom si ji zahráli, budeme samozřejmě v prvé řadě potřebovat vhodný VR headset jako Valve Index, HTC Vive nebo Oculus Rift. A co se týče ostatních hardwarových požadavků, vývojáři se evidentně snažili být spíše zdrženliví, ostatně samotný požadavek na VR headset už sám o sobě vyloučí z řad potenciálních zákazníků více než dost lidí.

Potřebovat budeme PC s Windows 10 založené na procesoru Core i5-7500 / Ryzen 5 1600 či lepším, dále 12 GB RAM a pak kartu kalibru GeForce GTX 1060 či Radeon RX 580 alespoň se 6 GB RAM. To jsou ještě mírné specifikace, zvláště v případě VR hry, která musí běžet velice svižně. Na druhou stranu nevíme, jakou kvalitu si můžeme od takové sestavy slibovat.

Half-Life: Alyx je také aktuálně ve slevě, i když jde jen o mírných deset procent, čili o výslednou částku 45 eur. Stále také platí, že veškeré předchozí hry z Half-Life Collection jsou aktuálně k dispozici zdarma, ovšem to by mělo být na rozdíl od běžného rozdávání her jen dočasné, takže po vydání nového Alyx nám v knihovně nezůstanou.

Podívat se také můžeme na tři nové screenshoty ze City 17, v němž se bude odehrávat nový příběh. Na Twitteru jsou k dispozici i v rozlišení Ultra HD.

