Halo 2: Anniversary vyjde příští týden pro PC

Microsoft Studios koncem loňského roku vydala pro Windows 10 balík her Halo: The Master Chief Collection , který obsahuje legendární tituly z této série sci-fi FPS. Na rozdíl od verze pro Xbox One, která byla publikována v roce 2014 a obsahovala všechny hlavní díly, ovšem verze pro PC zahrnovala pouze jedinou hru – Halo: Reach. Další mají být přidávány postupně, proto se nabídka letos v březnu rozšířila o Halo: Combat Evolved Anniversary . Nyní bylo oznámeno, že 12. května se kolekce rozroste také o střílečku Halo 2: Anniversary. Jedná se o remasterovanou verzi původního titulu Halo 2, který vyšel v roce 2004 pro původní Xbox, ale byl kompatibilní i s novým Xboxem 360. O tři roky později se hráči dočkali také portu pro Windows.

Halo 2: Anniversary obsahuje veškerý herní obsah jako původní hra včetně kampaně pro jednoho hráče i online multiplayeru. V patnácti misích bude možné hrát jako Master Chief (Spartan-117) nebo Covenant Elite (Arbiter). Multiplayer potom zahrnuje sedm remasterovaných a 25 původních map i kompletně přepacovaný systém postupu. Hlavním rozdílem remasterované verze je modernější grafika, ale hráči mají možnost volby, v nastavení lze totiž kdykoliv přepnout mezi moderním a původním vizuálním zpracováním. Stejně jako u jiných titulů z The Master Chief Collection je remasterované Halo 2 připraveno na rozlišení 4K, snímkovací frekvenci přes 60 fps a moderní širokoúhlé monitory. Novinkou je také možnost upravit zorné pole ve hře nebo podpora přizpůsobení klávesnice a myši.

Hráči mají možnost si Halo: The Master Chief Collection pořídit ve virtuálních obchodech Microsoft Store nebo Steam, kde stojí 40 eur (1080 Kč). Hráči samozřejmě získají přístup k minulým i budoucím titulům v kolekci. Vydáním Halo 2: Anniversary bude balíček kompletní z poloviny. Microsoft přislíbil, že zbylé tři kousky – Halo 3, Halo 3: ODST (Campaign) a Halo 4 – doplní do konce roku 2020. Stejně jako v případě Halo: Reach a Halo: Combat Evolved Anniversary bude možné také Halo 2: Anniversary získat samostatně, a to za 10 eur (270 Kč). Hra bude od příštího týdne přístupná také předplatitelům služby Xbox Game Pass pro PC.

Minimální technické požadavky pro hry z Halo: The Master Chief Collection:

64bitový procesor a operační systém Windows 7

Procesor: AMD Phenom II X4 960T, Intel i3550

Grafická karta: AMD HD 6850, NVIDIA GeForce GTS 450

DirectX: Verze 11,Direct3D feature Level 11.1

Připojení: Širokopásmové připojení k internetu

Pevný disk: 43 GB volného místa

Ceny souvisejících / podobných produktů: