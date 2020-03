Halo: Combat Evolved Anniversary s vylepšenou grafikou pro PC je tu

Halo: Combat Evolved v původní grafice by ostatně dnes už nikoho nenadchnul a bezpochyby to bude platit i pro Halo: Combat Evolved Anniversary s vylepšenou grafikou, nicméně zde jde i o podporu moderního hardwaru.

Máme tu tak remasterovanou verzi původního titulu z roku 2001, který na PC a Mac dorazil o dva roky později. Nyní si jej budeme moci přeci jen zahrát v mnohem lepším grafickém podání, které také bude podporovat rozlišení až 4K/UHD, širokoúhlé monitory, shora neomezenou snímkovací frekvenci a podporu synchronizace, dále možnost nastavení úhlu pohledu, nativní podporu klávesnice a myši umožňující přemapování kláves a jak je vidět na první pohled, máme tu i vylepšené textury a stínování. PC verze tak tímto dožene a předežene výroční verzi pro Xbox z roku 2011.

Abychom si ovšem mohli zahrát Halo: Combat Evolved Anniversary, potřebujeme mít pořízenou kolekci Halo: The Master Chief Collection skrze Xbox Game Pass for PC, Windows 10 Store, anebo Steam. Microsoft také hlásí, že hra je připravena pro předplatitele Xbox Game Pass for PC, a to včetně Halo: Reach. Později přijdou také tituly Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST (Campaign) a Halo 4.

Celá Halo: The Master Chief Collection přijde na Steamu na 40 eur, ovšem tento obchod umožňuje si také pořídit pouze samostatnou hru Halo: Combat Evolved Anniversary za 10 eur, nicméně i tak je k hraní zapotřebí mít zakoupenou Halo: The Master Chief Collection, takže jen za deset eur si prostě nezahrajeme.

Nároky na hardware jsou pak pochopitelně velice mírné. Potřebujeme procesor generace Phenom II či "Intel i3550" (že by Core i3-550?) a grafiku kalibru Radeon HD 6850 či GeForce GTS 450. Zde by už tak bylo možná vhodné sdělit i to, jak dobře tato hra běží na integrovaných grafikách.

Ceny souvisejících / podobných produktů: