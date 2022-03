HardwareUnboxed: ceny grafických karet v březnu spadly už o 10 - 13 %

V roce 2018 přišel malý předkrm toho, co mělo následovat o dva roky později. Hodnota kryptoměn prudce vzrostla a mezi nimi samozřejmě i hodnota Etherea těženého na grafických kartách, které se prodávaly jako housky na krámě . Už v první čtvrtině roku 2018 bylo zřejmé, že těžaři ztratili zájem o grafiky, které začaly zlevňovat, zatímco tato situace zaskočila řadu firem a především pak NVIDII, která krátce před tím prudce rozšířila výrobu a nakonec skončila s miliony naskladněnými GPU generace Pascal v předvečer nástupu Turingů. Pascalů se pak horko těžko zbavovala.

Generace Turing přitom nastartovala RTX revoluci, která ale zpočátku zákazníkům vůbec nechutnala, neboť potřebná RT a Tensor jádra na čipech zabrala místo CUDA jádrům, což znamenalo, že výkonnostní pokrok v rasterovaných hrách neodpovídal představám zákazníků, a to pak zvláště ne s přihlédnutím k cenám. NVIDIA tak bojovala s těžko prodejnými Pascaly i vlažným přijetím Turingů.

vývoj hodnoty Etherea za posledních pět let

Letos však takový vývoj asi očekávat nelze, i když i nyní se ceny karet snižují v době, kdy už vyhlížíme nové generace karet. Firmy NVIDIA i AMD se jistě poučily a dokáží si dobře představit, jaký bude nyní další vývoj. Na druhou stranu svou nejlepší příležitost zřejmě propásne Intel, který vypustí své výkonné Arc Alchemist na trh nejdříve v květnu, a to už by ceny karet mohly být s ohledem na aktuální vývoj na úrovni doporučených částek. Kdo ale v takovém případě bude mít zájem o karty od Intelu? Ale počkejme si na jeho nabídku.

My se zatím můžeme podívat na vývoj cen dle HardwareUnboxed

Grafy potvrzují, že pokles cen grafických karet během března nabral spád, což se netýká všech modelů a zvláště v případě NVIDIE více klesají ceny dražších a výkonnějších modelů. Nevíme přitom, zda se do tohoto vývoje už stačilo podepsat snížení cen GPU , o němž své partnery zpravila NVIDIA.

Lepší by samozřejmě bylo, kdyby se to ještě neprojevilo, abychom měli důvod očekávat další pokles cen, ostatně ty stále ještě nejsou ideální a nebudou, dokud takové RTX 3060 nezlevní pod hranici deseti tisíc a RTX 3080 budou k dostání i za méně než dvacet tisíc. Do té doby budou grafické karty stále předražené.

Kdo si tedy vystačí se svou výbavou, může ještě čekat a sledovat pád cen a pak už se samozřejmě nabízí rovnou otázka, zda nečekat už rovnou na příští generaci. Ostatně i kdyby ta byla drahá a nedostupná, dnešní Ampere by dle samotné NVIDIE měly na trhu ještě vydržet ve snaze zajistit co nejlepší dostupnost. Na druhou stranu těžko říci, jak se NVIDIA skutečně zachová, pokud nedostatek karet do podzimu zcela zmizí, což při stávajícím vývoji a plánovaném nástupu Intelu není nereálná věc.



