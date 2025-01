HDD s klíčem k 8000 BTC za 19,5 mld. Kč se ze skládky kopat nebude, rozhodl soud

Už od roku 2013 se James Howells snaží přesvědčit správce skládky, město, ale i soudy o tom, aby mu povolili překopat část skládky v Newport City. Celý případ se začal před více než 11 lety, kdy Howells omylem přidal do odpadků k vyhození nesprávný ze dvou pevných disků. Měl dva, jeden prázdný, který chtěl vyhodit, a jeden s klíčem k vytěženým Bitcoinům. Nechtěně ale vyhodil právě ten, na kterém byl klíč ke kryptoměně. A nebylo ji zrovna málo, ztratil takto přístup k 8000 Bitcoinům. Už tehdy to mělo nemalou hodnotu, natož pak dnes, když je jeden Bitcoin za více než 2,4 milionu Kč. Celková hodnota by dnes činila 19,5 miliardy Kč. Město neobměkčil ani návrh, že by mu přenechal čtvrtinu z tohoto hodnoty kryptoměny.



Prokopání skládky by mohlo mít neblahé ekologické důsledky a znamenalo by porušení licence NRW, což by vedle vlivu na životní prostředí mohlo mít škodlivý vliv i na lidi, kteří by se o hledání pokoušeli. To ale není jediný problém. Podle zákona Control of Pollution Act 1974 se totiž vše, co obyvatelé vyhodí, stává majetkem města, a to s tím může adekvátně nakládat. Město tak považuje zakopaný harddisk za svůj. Soud se pak nedávno z výše uvedených důvodů přiklonil na stranu města a Howellsovi nepovolil nákladnou operaci pro rozkopání skládky a snahu o nalezení před více než 11 lety vyhozeného harddisku.