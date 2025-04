Herci začínají litovat, že svolili k vytváření svých digitálních AI kopií

Schopnosti systémů umělé inteligence se překotně vyvíjí a to, co před pár lety vypadalo ještě nereálně, je dnes běžné. Bohužel s tím nestačí držet krok vše okolo, vyhrocená je zejména situace kolem autorských práv a trénovacích dat. Většina systémů je tak nyní pod palbou více žalob najednou za neoprávněné použití dat k trénování. Jsou ale i legální způsoby, jak poskytnout trénovací data dobrovolně. Jedna taková možnost se nabízí hercům. Ti mohou svolit k vytvoření své digitální podoby pomocí AI, licencovat svou podobu i hlas k tomu, aby společnosti mohly vytvářet videa s herci bez jejich přítomnosti. to má však i svá úskalí, na která nyní někteří herci narazili.

Např. britský herec Connor Yeates nabídl svou digitální verzi na tři roky společnosti Synthesia za 4600 EUR. Později toho litoval, když zjistil, že jeho AI varianta propagovala Ibrahima Traoreho, prezidenta Burkiny Faso, který se dostal k moci v puči v roce 2022. Smlouvy většinou zahrnují to, že nesmí být použity k pornografii, propagaci alkoholu nebo tabáku, nicméně občas se týkají i jiných kontroverzních témat (např. propagandy). Sám zástupce společnosti ale přiznal, že jejich systém moderování obsahu propustil několik videí, která by neměla projít.

Není ale zdaleka sám. Jihokorejský herec Simon Lee našel svou digitální variantu propagující různé diskutabilní produkty na TikToku a Instagramu, které považuje spíše za scam. Nevadily by mu normální reklamy, ale nechtěl být spojován s propagací ledových koupelí proti akné nebo čajem z meduňky jako prostředku k hubnutí. Něco takového se nicméně dá od podobných AI systémů a především jejich zákazníků asi očekávat. Synthesia např. umožňuje zákazníkovi vybrat si tvář, jazyk, tón mluvy, pak stačí vložit skript a video je za nějakou dobu hotovo.