Herní GDC se odehraje v létě, bude "GDC Summer"

Game Developers Conference (GDC) se v tomto roce tedy odehraje jako GDC Summer ve dnech 4. až 6. srpna, a to samozřejmě za předpokladu, že to bude možné. Ovšem jde o odsunutí o plných pět měsíců a nyní do zvoleného termínu zbývají ještě více než 4 měsíce, takže lze předpokládat, že situace už v té době bude nakloněna tomu, aby se podobné akce mohly odehrát. Na druhou stranu je tu otázka, jak to bude s cestováním a v tomto ohledu rozhodně nelze nic zaručit.

Letní GDC proběhne na obvyklém místě, čili v Moscone Center v San Francisku, přičemž už nyní si můžeme předplatit vstup a ranní ptáčata mají možnost získat výrazné slevy.

Je také zřejmé, že program letní GDC nebude stejný jako v případě jarní akce. Firmy mají ostatně své plány a to, co chtěly ukázat v březnu už nemusí být aktuální v srpnu. Na druhou stranu byl vývoj v mnoha společnostech utlumen, takže řada společností si opravdu může své novinky nechat až na léto, a to zvláště ty menší, jimž by se bez velké herní akce nedostalo takové pozornosti.

