Herní hardware proudící na trh začali krást zaměstnanci rozvážkových firem

Výkonná grafická karta je dnes velice cenné zboží právě kvůli její nedostupnosti, což platí i pro herní konzole a zvláště pak PlayStation 5. Ceny na trhu rostou a kopírují reálnou poptávku i nabídku a lidé jsou dnes ochotni za velké peníze kupovat i starší hardware a prodávající jsou ochotni nastavit vysokou cenu a počkat, neboť zlepšení situace je v nedohlednu a brzy může být spíše ještě horší.

Hodnota Etherea je stále vysoká, a to už od začátku tohoto měsíce a stále se pohybuje pod hranicí 40 tisíc korun, zatímco Bitcoin se stále motá kolem jednoho milionu korun, čili zatím vůbec nic nenaznačuje tomu, že by těžaři měli ztrácet zájem o grafické karty.

Někdo ale může mít štěstí a i za zvýšenou cenu získat svou vybranou kartu, ale ani v takovém případě ještě nemusí mít vyhráno. Server Hot Hardware píše o tom, že se stále častěji takové zásilky ztrácejí, čili do té doby šťastného zákazníka obere někdo pracující ve skladu velkého obchodu, anebo se je zboží ze zásilky ukradeno někde na cestě, jak se probírá i na Redditu

OP, který odstartoval příslušné diskuzní vlákno (ID mysticalize9), si objednal z Best Buy karty GeForce RTX 3070 Founders Edition a GeForce RTX 3080 XC3 Ultra a jednu z nich se "pokusil ztratit" zaměstnanec jisté dopravní služby. RTX 3070 měla přijít ve stejný den stejnou službou jako RTX 3080, ale nepřišla. Ihned kontaktoval dopravce i obchodníka a po několika hodinách přijel kurýr s kartou v krabici, která byla otevřena a byl z ní strhnut štítek. Nicméně i tak na ní zůstalo číslo objednávky z Best Buy, jež však neodpovídalo, čili šlo o jinou krabici.

Na tuto zkušenost navazují i další, kteří si stěžují na stejnou texaskou dopravní společnost (Lone Star Overnight - LSO), ale také na jiné včetně FedExu. Zvláště pak nepomáhá to, když lidé z dopravní společnosti mají šanci zjistit, co z Best Buy převážejí, což je prý právě případ firmy LSO. V takovém případě si jen stačí počkat na ten správný balík a v nejhorším případě pak předstírat, že byl při přepravě na "poslední míli" jen někde zapomenut, nebo snad omylem doručen někomu jinému a pak vrácen. To lze také jen obtížně prokázat, nicméně ani v případě, kdy zákazník dostane zpět své peníze za ztracené zboží, z celé věci nevyjde nepoškozen. Musí se zase vrátit do virtuální fronty a počkat, až opět přijde na řadu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: