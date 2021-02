Herní Intel Xe-HPG se předvedla v 3DMarku

Intel Xe-HPG (High-Performance Gaming) má využívat čipy vyráběné mimo továrny Intelu a zatím se můžeme jen dohadovat o tom, kde a kdo je bude vyrábět či snad již vyrábí. Raja Koduri se přitom dosud tématu Xe-HPG moc nevěnoval. Spíše šlo o slabé Xe-LP, anebo naopak o velice výkonné Xe-HPC , které představují v této době absolutní vrchol, co se týče pokročilých technologií pouzdření.

koncept karty Intel Xe

Nyní už tu ale máme z Koduriho pera ochutnávku právě Xe-HPG, i když jen malou. Zveřejněn byl jen jeden snímek z nového feature testu 3DMarku, který byl vytvořen právě na nové herní kartě Intelu a jde konkrétně o 3DMark Mesh Shader Feature Test. Xe-HP tak nabídnou Mesh Shadery stejně jako Turing, Ampere a nové Radeony.





Čili Xe-HPG by v aktuálním stavu už měly být relativně funkční a dle Intelu mají nabídnout kombinaci výpočetního výkonu čipů Xe-HPC (Ponte Vecchio), škálovatelnosti Xe-HP (Arctic Sound), grafického výkonu Xe-LP (DG1). Toto velice vágní vyjádření ale můžeme upřesnit tak, že Xe-HPG mají mít až 512 EU (Execution Unit), čili ekvivalent 4096 Stream procesorů či prostě shaderů. Využívat mají paměti GDDR6 a my od nich očekáváme, že jejich výkon bude slušný, ale na hi-end to ještě stačit nebude. Obavy ale můžeme mít spíše o to, v jakém stavu bude softwarová výbava těchto karet a právě v tomto ohledu se asi dají očekávat mnohé problémy, ale uvidíme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: