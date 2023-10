Herní monitor Cooler Master GP2711 přináší DisplayHDR 1000 a 165 Hz

Od společnosti Cooler Master už neočekáváme jen produkty spojené s chlazením a počítačovými skříněmi, firma má totiž ve svém portfoliu např. také herní monitory. Novým modelem je GP2711, který má 27" panel VA s rozlišením QHD (2560×1440 pixelů), jehož typický jas dosahuje velmi vysokých 600 nitů, špičkově ale zvládne až 1500 nitů, takže nemá problém s podporou standardu DisplayHDR 1000. Využívá podsvícení Mini-LED s 576 lokálními stmívacími zónami. Pokrývá 95 % barevného prostoru DCI-P3, 93,5 % Adobe RGB a 99 % sRGB. Typický kontrast činí 3000:1, výrobce slibuje 4ms odezvy GTG, resp. 1 ms MPRT. Maximální obnovovací frekvence je 165 Hz a samozřejmostí je i podpora VRR technologie AMD FreeSync Premium Pro.



Na monitoru najdeme dva porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, audio jack pro sluchátka, porty USB-A a USB-B 3.0. Monitor dále podporuje výškové nastavení ve 110mm rozsahu, natočení od -15° do +15°, náklon od -5° do +20° a funkci pivota. Do prodeje by měl jít v prvním čtvrtletí příštího roku. Britská cena byla stanovena na 429 GBP (12.000 Kč).