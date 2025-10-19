Herní monitor MSI MAG 275QF E21 přináší 210Hz frekvenci a panel Rapid IPS
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Dalším herním monitorem v nabídce společnosti MSI je model MAG 275QF E21. Ten už dle svého názvu dosahuje 210Hz obnovovací frekvence.
Reklama
MSI začalo pod podobnými názvy představovat více monitorů, a tak tu máme další verzi řady 275QF. Počátkem roku to byla varianta 275QF E32, která dosahovala obnovovací frekvence 320 Hz, nyní tu máme jeho pomalejší variantu 275QF E21. Název už napovídá, že obnovovací frekvence bude maximálně 210 Hz (díky Adaptive Sync dostupná od 48 do 210 Hz). Novinka má rovněž 27" plochý panel Rapid IPS s rozlišením WQHD 2560×1440 pixelů, tedy poměrem stran 16:9. Maximální jas v SDR je 300 nitů, v HDR pak 400 nitů, a monitor tak má i certifikaci VESA DisplayHDR 400. Jeho odezva GTG činí 0,5 ms, kontrast je na svou kategorii IPS panelů mírně nadprůměrných 1200:1 (rychlejší varianta má standardních 1000:1). Zpracování barev je 10bitové, ale pomocí technologie FRC, ve skutečnosti tak jde o 8bit+FRC. Pokrývá 94 % barevného prostoru Adobe RGB, 95 % DCI-P3 a 121 % sRGB.
MAG 275QF E21 disponuje dvěma porty HDMI 2.0b (max. 144 Hz) a jedním DisplayPortem 1.4a (max. 210 Hz), najdeme tu také výstup na sluchátka. Monitor je polohovatelný náklonem od -5° do +20°. Je zde i možnost montáže na zeď díky VESA 100×100mm. Podporováno je PiP i PbP, naopak KVM Switch bychom tu hledali marně. Hráči mohou využít služeb funkcí AI Navigator, ta obsahuje např. AI Crosshair (zaměřovač měnící barvu tak, aby byl vždy dobře vidět) nebo AI Vision pro úpravu saturace barev a jasu.
Zdroj: gizmochina.com, msi.com