Herní monitory MSI MPG Artymis 323CQR a 272CQR přináší zakřivení 1000R

V nabídce herních monitorů značky MSI se nově objevily modely MPG Artymis 273CQR a 323CQR. Jméno mají po řecké bohyni lovu a Měsíce. Dostaly totiž funkce užitečné zejména pro ty hráče, kteří hrají střílečky. Smart Brightness 2.0 využívá AI pro lepší nastavení jasu v závislosti na okolí, Night Vision AI vylepšuje viditelnost ve tmavých plochách, Optix Scope pak umožňuje si klávesovou zkratkou až 8× zvýšit zvětšení obrazu pro snazší zamíření, současně se sníží DPI myši. Smart Cross Hair dokáže změnit barvu zaměřovače, aby byl více viditelný. I zde přichází ke slovu AI. Zapracovalo se i na eliminaci nechtěných zvuků díky vestavěným mikrofonům v monitoru.



Monitory se liší téměř jen v jednom parametru, úhlopříčce. Většinu ostatních specifikací mají totožnou. 273CQR má tedy 27" panel, 323CQR pak 31,5". V obou případech jde o VA panel s rozlišením WQHD (2560×1440 pixelů), 165Hz obnovovací frekvencí, zakřivením 1000R a 1ms odezvou. Těšit se můžete i na podporu HDR 400. 323CQR má kontrast 2500:1 a jde o 10bitový panel pomocí FRC, tedy 8bit+FRC. Mírně odlišné jsou v pokrytí barevného prostoru, 27" verze zvládne 88,7 % DCI-P3 a 111,5 % sRGB, 31,5" varianta má pak 89,8 % a 113 %.

Oba monitory lze pak naklápět od -5° do +20°, do stran je to pak +/- 30°, výškově o 100 mm. Pokud jde o porty, máme tu jeden Display Port 1.2a, dva HDMI 2.0b, USB-C (DP), dva USB-A 2.0 a jeden USB-B 2.0. Zajímavostí je i KVM Switch, takže pomocí jedné klávesnice a myši můžete ovládat dva počítače.



