Herní myš Zephyr s ventilátorem se chystá na trh

Zephyr Gaming Mouse ohlášená již v červenci vypadá na první pohled jen jako další děravá myš, tentokrát s otvory o nepravidelném tvaru a ve třech barevných provedeních. Našlo se v ní ovšem místo k tomu, aby se dovnitř schoval malý ventilátorek, takže kdo trpí na potící se dlaně, ten může zbystřit.

I zde se výrobce chlubí nízkou hmotností, které bylo docíleno právě i odlehčením pláště myši a vedle toho to je také rozlišení až 16 tisíc dpi plus hlavní tlačítka s udávanou výdrží 50 milionů stisků. Jde tu pochopitelně o spínače firmy Omron.

A že jde o moderní myš, pak její ventilátor je samozřejmě vybaven RGB podsvícením, ale co otáčky? Ty mohou být nastaveny na 30, 60 a 100 procent maxima, které je 10.000 RPM. Dle výrobce má být myš i při nich tichá, ovšem vzhledem k údaji 30 dB (a stačil by i samotný údaj o max. RPM) si dovolím pochybovat o tichém provozu. Respektive to je velice individuální, ale pokud někomu nevadí ustavičně bzučící periferie v dosahu ruky, tak prosím, jeho věc.

Myš má rozměry 122 x 65 x 41 mm a hmotnost pouze 68 gramů (bez kabelu). Založena je na senzoru PWM3389 firmy Pixart, který nabízí rozlišení 100 až 16.000 dpi, 40 G a 400 IPS, dotazovací frekvence je dle očekávání 1000 Hz a spínače Omron s vysokou výdrží zde najdeme jen pod hlavními dvěma tlačítky, ale to je obvyklý přístup.

Zephyr je nabízen na Kickstarteru, ale tato kampaň už končí a první zákazníci se dočkají svého modelu v říjnu (79 USD). Zda se ale tento hardware dostane i na náš trh, to se ještě uvidí.