Herní testy nového Core i9-11900K ukazují srovnatelný výkon s 10900K

Procesory Intel Rocket Lake-S dorazí až v březnu, takže do té doby oficiální benchmarky nebudou, ale už nyní je možné se k vzorkům těchto nových CPU dostat. Jde nám nyní především o vlajkový model Core i9-11900K, který se tentokrát nepostavil konkurenci z řad AMD Ryzen, ale kolegovi z předchozí generace, procesoru Core i9-10900K.

Nový Rocket Lake-S má zřejmou nevýhodu v počtu jader, jichž má oproti deseti jen osm, ovšem to by ve hrách vesměs nemělo moc vadit. Naopak slibuje vyšší IPC a velice podobné takty, takže výkony by opravdu mohly být ve hrách vyšší. Problém je ale ten, že my nevíme, na jakém taktu dokáže oproti starým Comet Lake-S v zátěží většího počtu jader reálně pracovat.

Je také třeba vzít v potaz, že testovaný procesor byl QS, čili Qualification Sample. Nicméně s Core i9-10900K měl stejné podmínky, a to konstantní takt 5,2 GHz díky velice výkonnému chlazení, takže v tomto ohledu by problém být neměl žádný a naopak se může plně ukázat slibovaný nárůst IPC.



Testovány byly hry Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein Youngblood, Cyberpunk 2077, Assassins’ Creed Valhalla, PUBG či nejmenované RTS na sestavě s DDR4-3600 a kartou GeForce RTX 3080. Zvoleno bylo pochopitelně rozlišení 1080p, aby o výsledných FPS nerozhodoval především výkon grafické karty a ve výsledku se ukázalo, že nový Rocket Lake-S byl v Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 a AC Valhalla pomalejší, v PUBG to vyšlo nastejno a ve zbylých byl zase o něco výkonnější.

Čili na základě těchto testů lze říci, že Rocket Lake-S na tom nakonec může být velice podobně jako Comet Lake-S, pokud jde o průměr. Nemůžeme ale dělat žádné závěry z jednoho testu, který nevyužíval finální verzi procesoru, ale to samozřejmě platí na druhou stranu i o firemních testech samotného Intelu

Velice zajímavé je ale srovnání teplot. My dobře víme, že výrobci desek spíše posilují napájení nových modelů s čipsety 500 Series a asi není divu. Stačí se podívat na výpis teplot, kde na levé straně v případě procesoru Core i9-10900K můžeme mít hodnoty kolem 30 či až 36 °C, ovšem na pravé straně u procesoru Core i9-11900K to je i přes 60 °C.



Ani to samozřejmě není zaručená známka toho, že Rocket Lake-S nebude možné rozumně uchladit, neboť šlo přeci jen o Qualification Sample a výsledné verze mohou mít kvalitnější teplovodivý materiál pod heatspreaderem a zkrátka nejde o hotový produkt. Na druhou stranu ale tyto testy opravdu nevypadají dobře a odpovídají tomu, co jsme se dozvěděli od Susquehanny

