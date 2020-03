Herní židle už nenadchnou, máme tu proto herní postel od Bauhütte

Nyní společnost Bauhütte přichází s herním nábytkem v podobě celé postele uzpůsobené na to, aby z ní hráč už nemusel vůbec slézt, a to třeba i celé dny, pokud si k posteli strategicky přisune kbelík. Dle polohy demonstrátora zahaleného v ninjovském pyžamu a opřeného o jakýsi sedací pytel je ostatně i možné, že hráč bude brzy potřebovat pomoc někoho jiného, aby ze své postele vůbec dokázal slézt.

devět z deseti chiropraktiků se právě zděsilo

Ve firmě Bauhütte tak někoho napadlo, že hráč by se už vůbec nemusel přesouvat od počítače do postele. Přisune si k ní jednoduše vozík s občerstvením, z druhé strany bude mít regál s energetickými nápoji a do držáku zaklesne kelímky s oblíbenými nudlemi. Ale kde si je jenom ohřeje?

Přeci v mikrovlnce, kterou má hned za sebou na dalším regálu se zásobami.

Po vyčerpávajícím večeru se černo-červený vak jednoduše shrne na zem (pozor na kbelík), bolavé ruce se natřou regenerační mastí a zmožený hráč může usínat s očima přilepenýma na displej svého telefonu.

Když odhlédneme od této "herní dekadence", pak tu máme i otázku, jak by majitel takové výbavy vůbec používat klávesnici a myš. Pro ně je připraven vozík, který ovšem nemůže být natočen tak, aby se dostal do vhodné polohy. Můžeme si ale dát klávesnici hned na plochu pod monitory, kde je ostatně i myš, ovšem pak bychom museli na posteli prostě sedět.

Mohl by to být zajímavý produkt, kdyby byl vyroben speciálně pro osoby s pohybovými obtížemi, ovšem spíše to vypadá, že tato postel bude takové osoby spíše tvořit. A ty si za to zaplatí v případě samotné postele v přepočtu cca 24 tisíc korun.

Ceny souvisejících / podobných produktů: