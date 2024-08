Heroes of Might and Magic dostanou nový díl Olden Era

Heroes of Might and Magic je dodnes velmi populární hrou, která má za sebou spoustu dílů. Nejoblíbenější 3. díl se dokonce stal základem nedávno vyšlé deskové hry, takže kdo chce, může si ji zahrát i ve fyzické podobě. Pozdější díly ale měly spíše sestupnou tendenci a až teď, zhruba 10 let po vydání posledního dílu, se dočkáme dalšího. Jmenuje se Heroes of Might & Magic: Olden Era a vydán bude studiem Ubisoft, přičemž vývojářem je Unfrozen. Podle Ubisoftu se má hra odehrávat na kontinentu Jadame v oblasti Enrothu, což jsou místa sice zmiňovaná v některých z původních dílů, ale nikdy to nebyla místa, kde se odehrávala hra. Nový díl se tak má stát prequelem k dějům ze známých dílů.

Hlavní kampaň na kontinentu Jadame se bude točit kolem boje s frakcí Hive, obrovskému roji hmyzu ovlivněném pekelným démonem. Úkolem bude vytvářet aliance různých frakcí, aby bylo zlo poraženo. Vývojáři slibují do začátku 6 frakcí, a to Temple (lidé), Necropolis (nemrtví a vampíři), Sylvan (síly přírody a pohádkové bytosti), Dungeon (temní elfové a podzemní příšery), Hive (démonický hmyz) a zatím blíže neurčená 6. frakce.

Hrát bude možné samostatně i v multiplayeru. Ten má 3 možné režimy, Classic (více hrdinů, prozkoumávání mapy), One-Hero Mode (pouze jeden hrdina) a Arena (výběr a vylepšení hrdiny, výběr jednotek a následné boje). Samozřejmostí bude i možnost vytvářet si vlastní mapy a scénáře. Zůstává tradiční hexagonální bojové pole, ale budou zde nové bojové mechaniky pro jednotky i hrdiny. AI se pak postará o umělé protivníky, kteří se budou vylepšovat a postupně lépe reagovat na jednotlivé typy hráčů, aby hra byla pořád výzvou. Pokud jde o datum uvedení, předpokládá se druhý kvartál roku 2025, tedy za necelý rok. Měla by být také k dispozici v předběžném přístupu.