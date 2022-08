High-endová Kioxia XL-Flash přechází na čipy MLC

Je to už hodně dlouho, co si spotřebitelé mohli běžně koupit SSD s paměťovými čipy SLC. Ty mají sice vysoký výkon, ale vzhledem ke kapacitě jsou příliš drahé. Ostatně už i MLC s 2 bity na buňku v podstatě vyklidily pole a nyní je standardem TLC (3 bity na buňku), přičemž v low-endu najdeme dokonce i QLC (4 bity na buňku). Společnost Kioxia nicméně vyrábí do nejvyššího high-endu pro serverové nasazení paměti XL-Flash, které ještě dnes využívají architekturu SLC. Jejich druhá generace nicméně také přináší přechod na větší množství bitů na buňku a nově budou mít MLC čipy.

Hlavní výhodou má být především výrazně nižší cena, přičemž si mají zachovat vysoký výkon a velmi krátké latence. Toho bylo dosaženo třeba i navýšením počtu rovin, do kterých jsou paměti organizovány, což zvyšuje možnosti paralelních přístupů. Nové paměti budou mít také větší kapacitu 256 Gbit (32 GB) proti 128 Gbit u verze SLC. V budoucnu se také plánuje použití CXL (Compute Express Link). První vzorky by měly být dodány v listopadu letošního roku, velkosériová výroba má být spuštěna v roce 2023.