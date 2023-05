Hiload 6×6: 6kolová Toyota Hilux pro hašení požárů EV se testuje v ČR

Zatím se neukazuje, že by byly požáry elektromobilů častější než u spalovacích aut. Počty elektromobilů na silnicích rychle rostou, ale nezdá se, že by jejich požáry adekvátně tak stoupaly. Na silnicích je jich řádově více než před pár lety, tomu zatím neodpovídá nárůst počtu požárů. Přesto je faktem, že pokud už elektromobil začne hořet od baterie, je uhašení takového požáru velkým problémem. Mnohdy to končí tak, že se elektromobil musí dát na dlouhou dobu do nádrže s vodou, aby nedošlo k opětovnému vznícení. Britská společnost Prospeed ale myslí, že má pro toto řešení, a představuje vůz 6×6 Hiload. Jde o 6kolovou verzi pickupu Toyota Hilux, který má být mimo jiných nasazení uzpůsoben i pro hašení elektromobilů.

Obsahuje totiž systém Cobra Ultra High Pressure Lance (UHPL) pro rozříznutí podlahy a další narušení již poškozené baterie tak, aby se vodní tryska mohla dostat přímo k místu, kde hoří baterie. Ta je pak zaplavena vodou a při testech provedených Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) byla baterie zaplavována po dobu 5 minut, přičemž se spotřebovalo 240 litrů vody. Na uhašení samotného vozu bylo potřeba 510 litrů. Podle 10 let starého testu od Exponent and The Fire Protection Research Foundation bylo konvenčními metodami potřeba k uhašení elektromobilu 1670 litrů vody. Výhoda Cobry je i v tom, že na rozdíl od sekery pro proseknutí a zvětšení otvoru do baterie, je operátor ve větší a bezpečnější vzdálenosti, také je další nárůst teploty nižší. Vůz byl po uhašení nabrán do výšky a spuštěn z metrové výšky. K samovznícení nedošlo a vůz pak byl monitorován ještě další dva dny. Ani během nich nedošlo ke vznícení.



Právě tento systém ve voze 6×6 Hiload by měl pomoci k hašení EV, přitom spotřebuje poměrně malé množství vody. Sám vůz obsahuje nádrž na vodu o objemu 1200 litrů, ale aby měl dostatečně vysokou nosnost, ze 4kolového vozu se stal 6kolový. Na délku tak má o 1230 mm více, nicméně zachovává si nepříliš vysokou výšku 1850 mm, díky čemuž se vejde i do podzemních garáží. Vůz váží 2,64 tuny a jeho užitečná hmotnost je 3 tuny. Zásahový vůz se nyní testuje v České republice.

Když už jsme u těch hasičských vozů a elektromobilů, tak město Boulder v Coloradu si nedávno objednalo elektrické hasičské auto Rosenbauer RTX. Moc informací o něm však nevíme. Bude poháněno na elektřinu, která se má starat i o pohon pumpy, nicméně má být vybaveno i dieselovým generátorem pro případ potřeby. Dodán bude na přelomu let 2024 a 2025, přičemž jeho cena by měla činit 1,78 mil. USD (téměř 38 mil. Kč)