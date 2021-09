Hitman dorazil na GOG i s "online DRM" a zákazníci vyjadřují svou nelibost

GOG má tak mezi prodejními a herními platformami pro PC unikátní postavení, neboť jsme mohli počítat s tím, že pokud si na ní nějakou hru koupíme, budeme mít možnost si stáhnout i instalační soubory, ty si zálohovat a pak bez omezení používat. Co si tedy na GOGu koupíme, to nám již zůstane napořád i v případě, že by samotná tato platforma byla zrušena. O zálohování dat se ale pak samozřejmě musíme postarat sami.

Do tohoto předpokladu ale nyní vůbec nezapadá Hitman z roku 2016 v edici GOTY , který se už dá považovat za klasiku, jež si zaslouženě získala velice dobrá hodnocení recenzentů i hráčů. Ovšem to, co lze snadno a bez okolků přehlédnout třeba na Steamu, nejsou ochotni akceptovat zákazníci na GOGu, kteří začali s tzv. "review bomingem" a aktuálně dostali hodnocení hry na pouhých 1,4 bodů z 5.

Zákazníci mluví o online DRM, ačkoliv na stránkách samotné hry se stejně jako všude jinde na GOGu píše o tom, že DRM tu není, čili není zapotřebí žádná aktivace či online ověření k tomu, abychom si mohli daný titul zahrát. Jak to tedy je?

Pravdu mají v podstatě obě strany. Hru si lze offline skutečně zahrát, ovšem vzhledem k tomu, že veškerý postup je vázán na pozici uloženou přímo na serveru studia IO Interactive, bez ní jde v podstatě o demo. Pokud budeme hrát offline, čili pokud v budoucnu bude daný server bez náhrady zrušen, budeme odříznuti od většiny obsahu, který tato hra nabízí a který lze hraním odemknout. Čili to bude v podstatě bez vývoje postavy a její výbavy.

GOG později na stránky hry přidal upozornění, že pro přístup k misím Escalation a dalšímu obsahu (Contracts, Elusive Targets) je zapotřebí být online, což poněkud devalvuje všude zdůrazňovaný důvod, proč kupovat na GOGu: "No activation or online connection required to play." A krom toho, právě edice Game of The Year Edition (GOTY) je o nových kontraktech, obsahu a bonusech, které v offline režimu těžko uvidíme.

