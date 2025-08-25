HKC dále zrychluje, nový herní monitor pro e-sports dává 750 Hz
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Obnovovací frekvence monitorů se stále zrychlují a společnost HKC jde daleko za hranice toho, co má asi ještě nějaký praktický přínos. Její Ant Esports ANT257PF zvládá 750 Hz.
Společnost HKC u nás není moc známá, psali jsme o ní už ale v souvislosti s velmi rychlými herními monitory. Tato nabídka se nyní rozrostla o model Ant Esports ANT257PF. Jde o 24,5“ monitor s panelem TN, nečekejte tedy nějak dobré pozorovací úhly. Je ale velmi rychlý, dosahuje totiž obnovovací frekvence až 750 Hz, což zvládá jak v plném rozlišení 1920×1080 pixelů (Full HD), tak i rozlišeních používaných pro starší hry jako 1280×960 nebo 1024×768 pixelů. Mělo by tak jít o sesterský model v lednu představeného monitoru Koorui G7, který se ale stále ještě nedostal na trh a pulty obchodů.
Monitor dosahuje GTG odezvy 0,8 ms (0,5 ms MPRT) a v HDR režimu zvládá maximálně jas 400 nitů, což stačí na certifikaci VESA DisplayHDR 400. Pokrývá 95 % barevného prostoru DCI-P3 a 99 % sRGB. Najdeme tu dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4 a 3,5mm audio jack. Od výroby je barevně kalibrovaný a dosahuje barevné přesnosti Delta E<2. Výrobce také láká na RGB ambientní osvětlení a pochopitelně nechybí ani možnost polohování, a to např. výškového a náklonu. Vzadu je pětisměrný ovladač pro nastavení monitoru. Pokud jde o cenu, ta byla v Číně nastavena na 7999 čínských juanů, což v kurzovém přepočtu činí přes 23 tisíc Kč. Zatím není jasné, zda se představí i mimo Čínu.
Zdroj: techspot.com