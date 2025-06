HKN první offshore elektrárnou s větrnými turbínami i solárními panely

Společnost Crosswind, joint venture firem Shell a Eneco, rozšiřuje svou větrnou elektrárnu Hollandse Kust Noord (HKN, resp. HKN1) v Holandsku o solární panely. Stane se tak na světě první kombinovanou elektrárnou tohoto druhu mimo pevninu. Samotná větrná farma je 18,5 km od pobřeží u Egmond aan Zee a byla spuštěna v prosinci 2023. Její instalovaná výkonová kapacita činí 759 MW, přičemž je tu 69 turbín o výkonu 11 MW. Sloupy mají výšku 125,5 m, lopatky délku 97 m, takže celý rotor s lopatkami má průměr 200 metrů.

Roční výroba se pohybuje okolo 3,3 TWh. To je na větrnou farmu slušné číslo, neboť teoretické maximum (všech 365 dní 24 hodin denně na plný výkon by dalo 6,65 TWh). Koeficient využití se totiž pohybuje okolo 50 %, což je na větrnou energii nadprůměrné číslo (u onshore jde obvykle o 20-35 %, u offshore většinou přes 40 %). Park má rozlohu 92 km2 rozdělených do 5 sekcí.

Solární část elektrárny bude 22 km od pobřeží, přičemž celá rozloha parku by se neměla zvětšit a už nyní byla úspěšně dokončena instalace nosných konstrukcí pro solární panely, které byly optimalizovány pro použití na moři, aby vydržely náročné podmínky silných větrů i slané mořské vody. Tisková zpráva hovoří až o 5krát vyšším výkonu, který může z elektrárny proudit na pevninu, nicméně přesné číslo není známo. Víme však, že panely budou na místo dodávány v zásilkách s výkonem 7 MW.