Hledáte herní hardware? Zkuste mimozemskou technologii

Redakce Světa hardware není autorem tohoto článku a nezodpovídá za jeho obsah.



Asi víte, že kdejaký herní notebook je už z principu nějakým kompromisem mezi výkonem a velikostí respektive přenositelností. A výjimek, které kompromisy nedělají, není mnoho. Alienware m15 je jednou z nich. Nejtenčí 15“ notebook Alienware všech dob je luxusně zpracovaný a díky tělu z hořčíkové slitiny také lehký a pevný. S volitelnou a velmi efektivní osmistupňovou regulací napětí a chlazením Cryo-Tech v3.0 se nemusíte bát nedostatku výkonu a plynulost při hraní. Zvláště, když je vybaven plnohodnotnou grafickou kartou, nikoliv notebookovou variantou, a to až RTX 2080 Super. Notebook vyniká kromě výkonu i výdrží baterie, která na jedno nabití zvládne až 17 hodin.

Co by to bylo za vybavení, kdyby chyběla sluchátka, nebo jak se dnes říká, herní headset. Na seznam si přidejte jeden s nadčasovým designem., herní 7.1kanálová sluchátka zajistí kvalitní zvuk díky technologii Alienware Immersive Audio. Nabízejí speciálně vyrobené měniče spolu s akustickými komorami, které poskytují bezkonkurenční čistotu zvuku i při těch nejvypjatějších herních chvílích.