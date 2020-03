Hoaxy o koronaviru: ještě větší epidemie než vir samotný

Epidemie koronaviru COVID-19 má velké dopady nejen na zdraví, ale i v dalších oblastech. Pokud jde o oblast IT, tak zde bylo zasaženo mnoho veletrhů, které byly preventivně zrušeny, začíná být nedostatek některých komponent kvůli dočasně zavřeným továrnám, roste i jejich cena a odkládá se také uvedení nových produktů. V zásadě ale nic, kvůli čemu by se měl zhroutit svět. To ale zdaleka není jediný problém. Další je umocněn sociálními sítěmi, kde se velmi snadno šíří informace nejrůznějšího druhu a obvykle čím větší "blbost" a nepravda, tím rychleji se rozeběhne do celého světa.

V případě koronaviru to jsou nejrůznější konspirační teorie, které mají posílit nevraživost mezi zeměmi, ale také různé "zaručené" postupy pro předcházení nemoci nebo k jejímu vyléčení, což ale může přinášet zvýšená rizika kvůli podcenění situace i nebezpečnosti řešení. Typický je i druhý extrém, a to až přehnaná hysterie. Co vše jsme se tedy dozvěděli, o čemž lze z nejrůznějších důvodů pochybovat? Seznam nejrůznějších hoaxů, fake news nebo nepodložených zpráv prezentovaných bez důkazu rozhodně není krátký



Vir údajně není "přírodní", ale má jít o biologickou zbraň vyvinutou v USA (agenturou CIA), případně jeho spojenci, aby zaútočili na Čínu. Jiní zase tvrdí, že ho vyrobila Čína pro útok na USA, ale omylem jim unikl. Další do toho motají ještě Rusko.



Dále se tvrdí, že byl Spojenými státy vyvinut i proto, že spolu s virem vyvinuli i vakcínu a lék, na kterém chtějí zbohatnout. Vakcínu už má mít USA dokonce patentovanou nějaký ten pátek. Dokonce se tvrdí, že je v celé záležitosti zapleten i Bill Gates, známý filantrop, který se angažuje v boji proti některým nemocem např. v Africe pomocí očkování. To zejména proto, že podobnou epidemii předpovídal v nedávno uvedeném dokumentu na Netflixu.



COVIC-19 má mít prý spojitost se zaváděním 5G sítí, jejichž záření má výrazně oslabovat imunitní systém lidí a podporovat vir. Výletní loď u japonských břehů měla mít tolik nakažených právě kvůli záření z 5G sítí.

Lidé na Ukrajině protestovali proti přijetí letadla s evakuovanými osobami z Číny. Ještě tentýž den se e-mailem začal šířit hoax, že se na Ukrajině objevilo 5 osob s koronavirem.

Čínská vláda měla údajně zavraždit 20 tisíc lidí u Wuhanu. Dokazovat to měly naměřené vysoké koncentrace oxidu siřičitého z údajných spálených těl. Šlo však jen o šikovně upravenou předpověď počasí.

Čínští policisté měli údajné nakažené vyhazovat z jejich aut. Ukázalo se, že důkaz ve skutečnosti ukazoval ženu, která porušila zákaz o provozu soukromých aut v oblasti.

Lidé v Číně prý kvůli koronaviru jí malé děti. Snímky dokazující zrůdný čin byly v inkriminovaných oblastech zamaskovány a ve skutečnosti šlo o záběry z pitvy. To ostatně ukazují i pláště.

Některé firmy mají prostředky, který na obalu uvádí, že je proti lidskému koronaviru, už léta, tedy o tom prý musely něco vědět. Faktem však je, že koronavirus je jen označení pro rodinu virů a ten poslední je jen jedním z mnoha. Koronaviry způsobují např. i SARS nebo MERS.

Vyskytuje se spousta poplašných zpráv po celém světě, že se v daném místě objevil koronavirus, přičemž to není pravda. Týká se to zejména škol a nemocnic.

Proti koronaviru má účinkovat vypití Sava (to však člověka zabije spíše ještě spolehlivěji než koronavirus) nebo potřít si kůži sezamovým olejem, případně oregánem. Vir má také zabít dýchání kouře z ohně. Některé z takových rad nejenže neúčinkují, ale mohou být i životu nebezpečné. Naopak rady jako jíst více vitamínu C, sice 100% ochranu a vyléčení nezajistí, ale nemusí být ke škodě. Dost často se objevují také rady s česnekem.



Mnoho a mnoho dalších.

Sociální sítě se snaží proti těmto nepravdivým zprávám bojovat a mazat je, nicméně podobně jako u politických fake news, ani zde se to vždy nedaří.



V případě koronaviru COVID-19 bylo prozatím prokázáno necelých 87 tisíc nakažených , zemřelo 2979 lidí, tedy zhruba 3,4 % nakažených (a patrně bude ještě nějakou dobu toto číslo stoupat). V případě SARSu, který je také koronavirem, to bylo okolo 10 % a u MERSu dokonce 34 %. Problémem posledního koronaviru je ale v tom, že nakazil mnohem více lidí.

