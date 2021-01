Hodnota Etherea prudce roste v tu nejméně vhodnou dobu pro hráče

Jde nám tu především o Ethereum, které zatím pro hráče naštěstí nepřesáhlo svou historicky nejvyšší hodnotu ze začátku roku 2018, ale to už by nemuselo dlouho trvat. Aktuálně je Ethereum na hodnotě nyní už přes 21 tisíc korun, čili nejvyšší od května 2018 a dále roste.

V prvním pololetí roku 2020 se přitom pohybovala spíše pod 5 tisíci a až v druhém začala prudce růst, a těžba na grafických kartách se tak opět vyplácí. Hodnota kryptoměn tak roste akorát v době nástupu nových generací grafických karet, o jejichž zásoby by se dokázali postarat i samotní hráči vzhledem k problematické výrobě a celkovému nedostatku. Pokud ale ti proti sobě budou mít ještě navíc i těžaře, kteří jsou ochotni platit vyšší pořizovací ceny s ohledem na velký nárůst výkonu nových karet a navíc mají mnohdy možnost se k nim dostat i dříve než běžný zákazník, může to skončit mnohem hůře než v roce 2018.

Tehdy už byla výroba karet alespoň dobře rozjetá a v tu dobu aktuální generace byly spíše u konce svého cyklu. Nyní jsme naopak na jeho začátku a do karet nám nehraje navíc pandemie, která přináší pouze problémy při výrobě a zvyšuje už tak dost silný zájem ze strany lidí nucených přežívat doma.

Někdo tak může mít problém sehnat alespoň jednu novou kartu, zatímco jiný si jich do svého těžebního systému zapojí třeba rovnou 78. Tolik GeForce RTX 3080 využívá ve svém systému Berta 2 těžař Simon Byrne (via VideoCardz ), který tak má v něm uložen hardware za cca 100.000 dolarů. To tak je velice velká investice, ale právě taková má svůj smysl, aby se těžba opravdu vyplatila. Dnes si totiž Byrne může přijít díky každé kartě těžbou Etherea na 6 až 9 dolarů denně, a to po odečtení nákladů na energii, takže za měsíc to může být celkově i přes 20 tisíc dolarů.

Za pět až sedm měsíců tak Berta 2 už může být vysoce výdělečné zařízení, ovšem to samozřejmě závisí na tom, jak se bude vyvíjet hodnota kryptoměn a také je otázka, co s vytěženým Ethereem vůbec podnikneme. Samozřejmě ho nemusíme hned po vytěžení prodávat, ale brát jej spíše jako investici, kterou se vyplatí zúročit až za řadu let.



Server Tom's Hardware také připravil tabulku, která ukazuje, jak výdělečné jsou různé moderní grafické karty. Pokud jde o návratnost investice, nejlépe je na tom Radeon RX 5700 po boku s RTX 3060 Ti (cca 80 dní), zatímco právě RTX 3080 s RX 5700 XT jsou jen o několik dní pozadu. Jenomže to samozřejmě bereme v úvahu doporučené ceny karet, čili je třeba vždy počítat s reálnou nákupní cenou a započítat hrubý výdělek minus náklady na energii. A kdo by chtěl být ještě pečlivější, pak by mohl na druhou stranu započítat i objem odpadního tepla, díky němuž ušetří za vytápění.

