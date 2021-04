Hong Kong zabavil 300 těžebních karet Nvidia CMP 30HX

Hong Kong a Čína jsou poslední dobou proti energeticky náročné těžbě kryptoměn i jejich používání (např. kvůli obavám z praní špinavých peněz přes kryptoměny). Těžba kryptoměn je populární zejména v oblastech, jako je Vnitřní Mongolsko, kde je přístup k velmi levné elektřině. I to může být důvodem, proč přes hranice neprošla velká zásilka těžebních karet NVidia CMP 30HX . Ty jsou založeny na grafickém čipu použitém u karet GeForce GTX 1660 Super.

Hongkongské celní úřady totiž zabavily velkou zásilku 300 těchto karet, které mířily do těžební farmy. Jedna karta má výkon 26 MH/s, takže celá tato sada by zvládla dosáhnout zhruba 7800 MH/s. Bez započtení ceny elektřiny by taková farma vydělala asi 750 USD denně (což je při dnešní situaci překvapivě zhruba cena této karty, vysoké ceny se tedy zdaleka netýkají jen klasických grafických karet). Tyto těžební modely jsou přitom také docela těžko k sehnání podobně jako grafické karty. Prvotní nabídka karet byla údajně rychle rozebrána a staly se rychle nedostupnými.

