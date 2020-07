Honor Router 3 s Wi-Fi 6 míří do Evropy. Jaká je cena?

Huawei patří k tradičním výrobcům síťových prvků, takže o jeho routerech či modemech slyšel snad každý. Nyní ovšem k evropským zákazníkům zamíří první model od značky Honor, kterou si většina z nás spojuje s cenově dostupnými smartphony pro mladé. Své portfolio ovšem postupně rozšiřuje o další chytré produkty včetně wearables, notebooků, televizorů nebo dokonce ventilátoru a rychlovarné konvice. Honor Router 3 byl představen již v únoru, ale nyní se dostal uvedení pro evropské zákazníky. Zařízení je připraveno na standard Wi-Fi 6, dříve známý jako 802.11ax. Ve srovnání se staršími routery Wi-Fi 5 (také 802.11 ac) slibuje výrobce až trojnásobnou rychlost připojení, čtyřnásobnou kapacitu a o třetinu nižší latenci.

Pokud se podíváme na konkrétní čísla, dozvíme se o přenosové rychlosti 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 2,4 G/s v pásmu 5 GHz. V součtu se tedy teoreticky dostaneme až na 3 Gb/s, což musí stačit snad každému. Vůbec nejvíce ovšem při pohledu do parametrů zaujme zmínka „Wi-Fi 6 Plus“ nebo „Wi-Fi 6+“. Nejedná se o žádnou vylepšenou verzi standardu, kterou by schválila Wi-Fi Alliance, ale proprietární technologie určená pro zařízení Huawei a Honor. Právě díky ní by měl router dosahovat uvedených rychlostí a také širšího pokrytí signálem díky lepšímu průchodu přes stěny, i když mnoho podrobností čínský výrobce nezveřejnil. Zdá se však, že pro využití všech výhod této technologie je potřeba, aby i koncové zařízení – v tomto případě asi smartphone některé z výše uvedených značek – byl kompatibilní s Wi-Fi 6 Plus. To umožní čipset Kirin W650 představený rovněž začátkem roku.

Co se týče nového routeru od Honoru, ten používá dvoujádrový procesor GigaHome (Hi5651L) s frekvencí 1,2 GHz, 128MB operační paměť a flash paměť o stejné velikosti. Zařízení využívá šířku pásma 160 Hz a podporuje několik technologií, které by měly zajistit stabilnější, rychlejší a bezpečnější připojení k internetu v domácnosti. Za zmínku stojí podpora protokolu WPA3, 2x2 MU-MIMO nebo modulace OFDMA, která efektivnějším rozdělením pásma snižuje latenci a umožňuje simultánní připojení více koncových zařízen najednou – v tomto případě se jedná o čtyři zařízení v pásmu 2,4 GHz a šestnáct v pásmu 5 GHz. Přidat můžeme také funkci Target Wake Time (FWT), která sníží spotřebu koncových zařízení v režimu spánku až o 30 % díky efektivnější komunikaci.

Honor Router 3 lze také snadno připojit do systému Mesh pro lepší pokrytí domácnosti. Router získal tenký a minimalistický design se čtyřmi externími anténami. Na zadní straně se ukrývají tři gigabitové porty LAN a jeden WAN. K ovládání lze používat mobilní aplikaci AI Life. Novinka se prodává na vybraných evropských trzích včetně německého, britského nebo italského. Cena byla stanovena na 80 eur, což je výrazně více, než kolik router stojí v Číně. Na druhou stranu ovšem lze k nákupu získat dárky, třeba v Německu přidá Honor navíc chytrý náramek a bezdrátová sluchátka – v součtu mají vyšší hodnotu než samotný router. Dostupnost ani cena na českém trhu zatím nebyla upřesněna.

