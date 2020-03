Horizon Zero Dawn: další konzolová exkluzivita přijde i na PC

Horizon Zero Dawn od Guerrilla Games tak byl exkluzivita určená pouze konzolím PlayStation 4, ovšem stejně jako Detroit: Become Human nakonec přijde i v PC verzi. Žánrově tu tak máme další akční 3D RPG.

Podívat se tak budeme moci do fantaskního světa, v němž pobíhá Aloy jako vystřižená z doby kamenné, ovšem tento obrázek narušují monstra, která by se dala označit za robotické dinosaury. Jde tak o svět, který už nepatří lidem, jejichž společnost zažila velký úpadek a my se v něm budeme pohybovat stejně jako v jiných hrách s otevřeným světem. Hrát budeme pochopitelně za zmíněnou Aloy, která byla vyhnána z vlastního kmene a je na cestě k odkrytí minulosti svého druhu a zastavení blížící se hrozby.

Půjde přitom o Horizon Zero Dawn Complete Edition, která bude obsahovat základní verzi hry i expanzi The Frozen Wilds, která přidává další hodiny zábavy na novém území, novou výbavu, schopnosti i robodinosaury.

Sony tak uvolňuje další úspěšnou konzolovku do světa PC a dle techPowerUp nejspíše proto, aby malověrným majitelům PC ukázal, o co svým ignorováním platformy PlayStation přicházejí a aby je přimělo alespoň přemýšlet o tom, že si příště už raději pořídí novou PlayStation 5.

Horizon Zero Dawn si přitom užívá vysokých hodnocení jak od recenzentů, tak od samotných hráčů a i když už jde o hru z roku 2017, stále vypadá velice dobře, a to zvláště ve vylepšené verzi pro PS4 Pro. Lze očekávat, že ani PC verze nebude vypadat špatně, ale o tom se přesvědčíme až později. Zatím nebylo ohlášeno přesné datum nástupu na trh, pouze to, že půjde o druhý letošní kvartál.

