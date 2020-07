Hry Ubisoftu se mají radikálně změnit poté, co byli vyhozeni vysocí pracovníci

CCO (Chief Creative Officer) Serge Hascoet, CEO Ubisoft Canada Yannis Mallat a vedoucí HR oddělení Cecile Cornet opouští řady Ubisoftu poté, co se objevilo několik obvinění ze sexuálního obtěžování a nevhodného chování na pracovišti. Tato obvinění byla vznesena konkrétně proti Hascoetovi a Mallatovi, přičemž Cecile Cornet v souvislosti s tím sama opustila svou funkci šéfky oddělení lidských zdrojů.

Serge Hascoet přitom doposud vedl tým kreativních pracovníků, kteří mají pod palcem všechny důležité herní franšízy včetně The Division, Rainbow Six, Watch Dogs, Far Cry a Assassin's Creed. Ubisoft přitom už v lednu slíbil, že do složení tohoto týmu zasáhne ve snaze tvořit celkově lepší hry, které nám utkvějí v paměti. Zemětřesení nakonec přišlo, ale s poněkud jiného směru, než se očekávalo.

Zdaleka ale nejde jen o Hascoeta a Mallata. Už dříve byl při nevěře přichycen Ashraf Ismail , kreativní ředitel série Assassin's Creed, který pro své zálety zneužíval svého postavení ve firmě. Andrien Gbinigie (Brand Manager Ubisoftu) si dokonce vyslechl obvinění ze znásilnění a další obvinění byla podána proti Maximu Belandovi a Tommymu Francoisovi , kteří pracovali ve stejném týmu jako Mallat. Ubisoft je poté zbavil jejich funkcí.

Yves Guillemot, CEO Ubisoftu, to celé navíc označil jen jako začátek snah napravit kulturu v celé firmě a slíbil, že se zasadí o to, aby bylo vytvořeno bezpečné prostředí pro všechny zaměstnance, v čemž vedení firmy dříve selhalo.

Jaký to bude mít dopad na hry firmy Ubisoft, to je otázka, ale jisté je, že o nich už nebudou rozhodovat ti samí lidé, co doposud. Jde především o tým Hascoeta, který získá nové vedení, stejně jako kanadská studia firmy (Ubisoft Montreal, Quebec a Toronto), v nichž vznikají hry právě těch nejznámějších sérií.

