Hry začíná streamovat také Facebook. Dokonce zdarma

Amazon nedávno oznámil novou platformu pro streamování her přes cloud. Luna doplnila podobné služby, které provozuje např. Nvidia, Google nebo Microsoft. Nyní se přidává Facebook, i když o přímou konkurenci v žádném případě nejde. Zaprvé, nejedná se o samostatnou platformu. Zuckerbergova společnost ani nemá v plánu hry přes cloud oddělit od stávající služby Facebook Gaming, která je plně integrována do sociální sítě. Streamované hry tedy můžete spustit stejně, jako jakékoliv jiné hry na Facebooku – stačí otevřít příslušnou záložku.

A druhý důvod, proč ostatní služby nemusí brát Facebook jako hrozbu, spočívá ve výběru her. Zatímco Nvidia či Amazon chtějí hráčům přinést kvalitu konzolových her kdekoliv, třeba i na méně výkonných strojích, Facebook se zaměřil na mobilní hry s licencí free-to-play. To znamená hry, které můžete hrát zdarma, ale obsahují volitelné mikrotransakce. Knihovna v tuto chvíli zahrnuje závodní Asphalt 9: Legends (Gameloft), idle RPG Mobile Legends: Adventure (Moonton), sportovní PGA TOUR Golf Shootout (Concrete Software), karetní Solitaire: Arthur’s Tale (Qublix Games) a sběratelská WWE SuperCard (2K Games).

Příští týden se seznam rozšíří o titul z prostředí enduro motorek Dirt Bike Unchained (Red Bull). Další hry chce Facebook přidávat později. V sekci Gaming budou dostupné vedle okamžitých her v HTML5. Běžný hráč by vůbec neměl poznat, zda hraje hru streamovanou z cloudu nebo klasickou hru v prohlížeči. Novinka je přístupná v desktopovém prohlížeči i na mobilních zařízeních s Androidem. S iOS se zatím nepočítá, a to patrně kvůli přísnějším podmínkám Applu pro vývojáře. K hraní není potřeba gamepad, ale postačí dotykový displej nebo myš s klávesnicí.

Facebook tvrdí, že hry pro něj nejsou žádnou okrajovou záležitostí. Každý měsíc si prý alespoň chvíli zahraje na 380 milionů uživatelů této sociální sítě. Společnost proto spolu se streamováním oznámila i několik dalších novinek. První z nich je redesign záložky Gaming, který by měl hráčům pomoci najít nové hry a vrátit se zpět k titulům, které hráli v minulosti. Hráči také nadále nemusí používat své celé jméno a profilovou fotografii, ale mohou si vytvořit herní profil s přezdívkou a avatarem. Vývojáři, kteří do svých her integrovali službu pro snadné přihlášení Facebook Login for Gaming, mohou povolit cross-play mezi staženou verzí v mobilních zařízení a cloudovou verzí na Facebooku.

Facebook také inzerentům nabídne hratelné cloudové reklamy, které budou alternativou k současným okamžitým hratelným reklamám v HTML5. Jedná se o zajímavý způsob, jak mohou vývojáři interaktivně prezentovat své hry pomocí ukázek z nativního kódu. Prozatím je tato funkce testována v USA.

