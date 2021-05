HTC přichází s PC VR headsetem Vive Pro 2: 5K a 120 Hz

První generace herních VR headsetů svou výbavou dnes už neobstojí. Hráči samozřejmě žádají vyšší rozlišení displeje a obnovovací frekvence, což není vhodné jen kvůli lepšímu zážitku, ale také zachování zdraví a dobré pohody. Výbava Vive Pro 2 by přitom měla být v tomto ohledu už velice slušná, neboť čítá displej s horizontálním rozlišením 5K (čili 2,5K na oko) a s obnovovací frekvencí 120 Hz, přičemž optika zajistí úhel pohledu 120°. K takové výbavě ale budeme pochopitelně potřebovat i příslušně výkonné PC, a to ideálně hi-end, pokud cílíme na graficky náročnější hry.

Od výrobce se dozvíme, že rozlišení displeje je konkrétně 4896 x 2448 pixelů, čili 2448 x 2448 na oko, což je o cca 30 procent více pixelů v porovnání s Ultra HD a k tomu ještě bude třeba hry rozhýbat s co možná nejvyšší snímkovací frekvencí. Zmíněných 120 Hz přitom platí pro kabelové propojení a pokud využijeme VIVE Wireless Adapter, bude to maximálně 90 Hz. To ale právě kvůli náročnosti dané vysokým rozlišením může v mnoha případech zcela stačit. Headset také podporuje na DP1.2 technologii Display Stream Compression, na čemž HTC spolupracovalo s AMD a NVIDIÍ.

Dále se firma zaměřila na ergonomii, takže headset by měl být hmotnostně dobře vyvážený a nabídne také precizní nastavení optiky s ohledem na vzdálenost mezi našima očima. Vrchní popruh je samozřejmě nastavitelný a pak budeme mít možnost si velikost ještě rychle upravit pomocí otočného mechanismu podobně jako na cyklistických helmách.

Součástí headsetu jsou také Hi-Res Audio Certified sluchátka s virtuálním 3D zvukem, namísto nichž ale můžeme použít i vlastní. Pro sledování pohybu lze použít výbavu Vive jakékoliv generace. Mezi kompatibilní doplňky patří Base Station 1.0, Base Station 2.0, Vive Facial Tracker, Vive Wireless Adapter a také herní ovladače Vive nebo i Valve Index.

HTC tak dá k dispozici jak samotný headset za cenu 739 eur, vedle čehož tu máme také plnou sadu čítající také Base Station 2.0 a ovladače Vive za 1399 eur. Dostupnost je naplánována na srpen.

