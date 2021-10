HTC uvádí malý a lehký headset Vive Flow

HTC Vive Flow tak vypadá spíše jako objemné brýle, ovšem funkci má stejnou jako jiné VR headsety, čili poslouží k tomu, abychom mohli sledovat pouze vestavěné displeje a nic jiného. Nejde také o mobilní zařízení, čili Vive Flow potřebuje být neustále spojen s počítačem či jiným zařízením pomocí kabelu s rozhraním USB C. Je sice pravda, že obsahuje vlastní baterii či možná spíše nějaký kondenzátor, ale ta slouží pouze k tomu, aby se headset po odpojení kabelu korektně vypnul. Běží na něm totiž OS Android.

Nový headset si přitom vystačí se standardním napájením 7,5 W, které poskytují specifikace USB 3.0 a sám váží pouze 189 gramů. I ty ale samozřejmě budou na nose cítit, ale jak dobře bude Vive Flow sedět, to už je třeba leda vyzkoušet na vlastní kůži, respektive lebku.





Společnost HTC ovšem nyní ještě není připravena či ochotna sdělit podrobné informace, což nám i naznačuje, že Vive Flow se na trh v nejbližších dnech ještě nechystá, ale spuštěny byly už alespoň předobjednávky, a to se stanovenou cenou 499 USD. Dá se ale tak říci, že kdo na tuto nabídku přistoupí, do jisté míry kupuje zajíce v pytli.

Dozvídáme se ale aspoň to, že tu máme dva "1,6K" displeje s obnovovací frekvencí 75 Hz, čili o to nejlepší z hlediska této výbavy rozhodně nepůjde. Díky Androidu můžeme tento headset spárovat i s telefonem prostřednictvím rozhraní Bluetooth a podporován je tu Miracast. Telefon pak také může posloužit jako ovladač v různých aplikacích či hrách, čili pokud využijeme nějaký bateriový zdroj energie, můžeme si z Vive Flow ono mobilní zařízení udělat, přičemž by na to mohl stačit i samotný mobilní telefon.

Nakonec HTC k tomuto headsetu nabízí také přístup ke službě Viveport Infinity s VR obsahem, a to za předplatné 6 dolarů měsíčně.

Ceny souvisejících / podobných produktů: