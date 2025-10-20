Aktuality  |  Články  |  Recenze
Huang si posteskl, tržní podíl Nvidie se v Číně u AI akcelerátorů snížil z 95 na 0 %

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Huang si posteskl, tržní podíl Nvidie se v Číně u AI akcelerátorů snížil z 95 na 0 %
Tržní podíl společnosti Nvidia se dle šéfa firmy Huanga v Číně velmi rychle snížil na nulu. Mohou za to restrikce ze strany USA i Číny samotné.
Nvidie je vedoucí společnosti v AI akcelerátorech. Její tržní podíly jsou po celém světě naprosto dominantní a podle jejího šéfa, Jensena Huanga, byl v Číně ještě nedávno na 95 %. To se ale změnilo tím nejhorším způsobem, jakým je možné. Méně než na nulu se dostat nejde, a právě tam je dnes Nvidia V Číně, alespoň dle slov jejího šéfa. Ten totiž nedávno řekl, že Nvidia byla 100% vyšachována z Číny.
 
Americká vláda měla více či méně přísné restrikce na vývoz AI akcelerátorů do Číny už od roku 2022. Čipy jako Nvidia A100, H100 nebo H200 se tak do Číny oficiálně obvykle neměly dodávat. Zde poznamenejme, že se je ale dařilo různými způsoby propašovat do země. Nvidia mohla oficiálně dodávat alespoň ořezané varianty jako Nvidia H20, nicméně i to je nyní minulostí. Tentokrát to ale není ze strany Spojených států amerických, ale ze strany Číny. To totiž vede proti Nvidii bezpečnostní vyšetřování (podobně jako ho USA vede proti produktům z Číny) a důrazně nabádá k tomu, aby firmy tyto čipy nekupovaly. Nvidia tak nyní v Číně v podstatě neprodává (alespoň oficiálně ne). 
 
Huang tato rozhodnutí kritizuje. Podle něj obchodní válka USA s Čínou způsobuje, že jsou čínské společnosti více tlačeny k vývoji vlastních čipů, což ve výsledku uškodí spíše USA než Číně. Ta sice bude dočasně pozadu, ale díky velkému úsilí ve vývoji může postupem času dohnat náskok USA a bude konkurentem americkým čipům, což by se tak rychle nestalo, kdyby těmito okolnostmi nebyla tak tvrdě nucena k vývoji vlastních. Spousta čínských firem tak zintenzivnila vývoj vlastních AI produktů. Huang dále dodává, že Čína má skoro 50 % AI vývojářů z celého světa, což dle něj zpomalí tento vývoj jinde na světě. Už v minulosti řekl, že Čína je za USA jen nanosekundu pozadu.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

