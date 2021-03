Huawei bude chtít poplatky za patenty s 5G technologií

USA uvalily na čínský Huawei různé restrikce, takže z předního výrobce telefonů se stává čím dál menší. Společnost se ale nechce jen tak vzdát, a poněvadž stála za vývojem 5G technologií a dle svých slov se o tuto technologii zasadila největším dílem (ve srovnání např. s Qualcommem, Ericssonem a Nokií), chtěla by začít vybírat licenční poplatky za patenty SEP (Standard Essential Patent). SEP jsou patenty, které jsou nutné pro podporu dané technologie.



Huawei by chtělo vybírat maximálně 2,5 USD za každý telefon s 5G, což je znatelně méně než u jiných společností. Např. Qualcomm chce 7,5 USD za každý telefon (to se např. nelíbí společnosti Apple, která se proti takové výši v minulosti už ohradila). Předpokládá se, že by to společnosti Huawei mohlo přinést mezi 1,2 až 1,3 mld. USD za patenty v letech 2019 až 2021, přitom by neměl být problém s americkým banem.



Ceny souvisejících / podobných produktů: