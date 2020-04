Huawei chce proniknout na trh s GPU

Server The Elec hlásí především to, že společnost Huawei Technologies bude v Jižní Koreji letos zřizovat divizi Cloud and AI Business Group, s jejíž pomocí se pokusí později proniknout na serverový trh s grafickými čipy, který aktuálně ovládá NVIDIA. Neznamená to tak, že by se společnost Huawei snažila konkurovat na poli grafických karet v jejich původní podobě, to ostatně není tak snadné. Jde o grafické akcelerátory, čili zařízení využívající vysoký paralelizovaný výkon architektury vycházející z klasických grafických čipů. Na rozdíl od nich ale nemusí obsahovat zobrazovací či multimediální engine a ani nemusí mít po ruce příslušné ovladače.

Dle zdroje článku by nová divize mohla být později přeměněna v samostatnou společnost, ovšem o tom je ještě velice předčasné mluvit. Nyní už ovšem Huawei do svých řad láká nové pracovníky, a to včetně minulých i aktuálních kapacit firmy NVIDIA.

Huawei také už pochopitelně má své zkušenosti s vývojem grafických akcelerátorů a podobných zařízení. Zmínit můžeme loňský AI procesor Ascend 910, který se chlubil výkonem 256 TFLOPS, čili asi dvojnásobkem výkonu Tesly V100. Bavíme se pochopitelně o TensorFLOPS, kde Tesla V100S dosahuje maximálně 130 TFLOPS. Ovšem Ascend 910 je čip určený pro výrobu pomocí procesu 7nm+ a Tesla V100 je stále 12nm čip a to výrazně starší. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že aktuálně to vypadá na odříznutí firmy Huawei od moderních výrobních procesů, čili ta si možná bude moci nechat o 7nm+ jen zdát, dokud podobný proces nezvládne SMIC či jiná čínská společnost. Ale to se teprve uvidí.

Stejně tak teprve uvidíme, co vznikne v nové jihokorejské divizi za hardware a zda z tohoto snažení snad později opravdu nevzniknou i klasické grafické karty. Ostatně procesory x86 už Čína má, ale tamní velký trh by jistě uživil i herní či profesionální GPU. Jak ale bylo řečeno, vytvořit konkurenci pro Radeony a GeForce nebude vůbec snadné, ostatně to nám ještě letos názorně ukáže Intel se svými zkušenostmi, zdroji a celkovou dominancí na PC trhu. Huawei rozhodně nemá srovnatelnou pozici.

