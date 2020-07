Huawei Kunpeng s 8 jádry se ukázal v desktopu, jak zvládá testy?

Díky kanálu na YouTube s názvem 二斤自制 se můžeme podívat na PC, které se chystá nabízet společnost Huawei s vlastním procesorem a navíc s čínským operačním systémem UOS (64bit) založeným na Linuxu. Firma plánuje takové systémy dodávat především čínským vládním institucím, přičemž už nyní by v podstatě bylo možné celý počítač s veškerými součástmi vyrábět v Číně, ale zda tomu tak skutečně je, toť otázka.

YMTC). Přinejmenším v případě procesoru Kunpeng 920 bude Huawei s HiSilicon využívat služby jiné společnosti, a to nejspíše TSMC, neboť jde o 7nm čip. Založen je na ARM v8 a pracuje na desce Huawei D920S10 společně se 16 GB paměti DDR4-2666. Čínská společnost SMIC by přitom měla ještě letos rozjet výrobu 7nm čipů a vedle toho už tu máme také čínské výrobce pamětí DDR4 (ChangXin) a NAND Flash (

Už v dohledné době by se tak v Číně mohlo vyrábět celé takové PC i bez přispění západních firem či tchaj-wanských a jihokorejských společností. V čem ale bude Huawei a jiné čínské firmy asi ještě dlouho pokulhávat, to jsou grafické technologie. Ostatně třeba takové rozlišení 4K při 60 Hz zde zajistí až případná přídavná karta v podobě Yeston RX550, čili karta s Radeonem RX 550.

Co se týče výkonu, pak tu máme například render snímku vozu BMW v Blenderu, který se takovému Core i9-9900K povede vykreslit za cca tři a půl minuty. Kunpeng 920 se stejným počtem jader však pro tento procesor nepředstavuje žádnou konkurenci, neboť stejný test zvládl za dlouhých 11 minut a 47 sekund. Nedá se tak tvrdit, že by se výrobci procesorů měli před řadou Kunpeng třást a ostatně je to i důvod, proč s ní má Huawei mířit především do světa kancelářských PC v úřadech.

Vedle toho bylo testováno i streamování videa, které počítač zvládal i ve 4K, ale naopak plynulé přehrávání videa v tomto rozlišení kupodivu zajistit nedokázal. Jeho výkon tak byl vyhodnocen jako vhodný leda pro lehkou kancelářskou práci.

Počítač přitom přišel v přepočtu na 1060 dolarů, přičemž konkrétní verze Kunpeng 920 2249K pracovala na 2,6 GHz a procesor byl nedílnou součástí základní desky. V nabídce má pak 64kB L1 instrukční cache, stejně tolik datové, dále 512 kB L2 na jádro a celkově 32 MB L3 cache.

Paměťové moduly DDR4-2666 (2x 8GB) dodala firma Kingston, pak tu máme na desce tři sloty PCIe 3.0 (x16, x4, x1) a dále pak šest SATA 6 Gb/s, dva M.2, dva USB 2.0 i 3.0, 1GbE a D-Sub. Na to vše i s 256GB SATA SSD a Yeston RX550 pak stačil 200W zdroj.



