Huawei připravil desktop Pangu s 24jádrovým CPU Kunpeng

Už víme, že společnostpoužívá i své procesory Kunpeng 920 . Ty jsou založeny na architektuře ARMv 8.2 a ačkoli prozatím nachází své místo především v serverech, zamíří také do desktopů. Tam se před pár týdny hovořilo o 8jádrovém čipu Kunpeng 920 2249K , nyní se objevil modelv desktopu. Nejde však o spotřebitelský desktop, ale o počítač určený pro vládní organizace a podnikové nasazení. Toto CPU má v dané třídě nezvykle vysoký počet 24 jader, která běží na frekvenci 2,6 GHz. Desktop se má později vyrábět v mnoha konfiguracích s těmito procesory od 24 až do 64 jader a frekvencemi od 2,4 do 3,0 GHz.